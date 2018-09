Turcia: Bancile ajuta companiile care se confrunta cu dificultati din cauza imprumuturilor in valuta

Miercuri, bancile din Turcia au acceptat sa ajute companiile care se confrunta cu dificultati din cauza imprumuturilor, in conditiile in care Ministerul de Finante pregateste un plan pentru limitarea propagarii efectelor negative ale crizei valutare, iar analistii se asteapta la masuri de sprijinire a bancilor.Asociatia Bancilor din Turcia a precizat ca institutiile financiare ale tarii s-au angajat sa sprijine firmele care au nevoie de o suspendare temporara a platii creditelor, din cauza "intreruperii temporare a echilibrului intre venituri si cheltuieli".Anuntul reprezinta una dintre putinele recunoasteri publice ale dificultatilor cu care se confrunta bancile turcesti in urma deprecierii semnificative a monedei nationale din ultimele luni.Investitorii internationali au cerut masuri pentru a gestiona asteptata crestere a creditelor neperformante (NPL) . Astfel de masuri ar include crearea unei "banci de rebuturi" (bad bank) care ar atenua povara asupra bancilor.Deprecierea lirei fata de dolar a lasat si bancile locale expuse pe fondul nivelului imprumuturilor in valuta din Turcia. Analistii de la Goldman Sachs sustin ca o depreciere pana la 7,10 lire/USD "ar putea eroda in mare masura excesul de capital al bancilor".Lira turceasca a pierdut aproximativ 40% din valoare in raport cu dolarul de la inceputul acestui an, pe fondul ingrijorarilor cu privire la efectele influentei presedintelui Tayyip Erdogan asupra economiei, al apelurilor sale repetate pentru dobanzi mai mici si al inrautatirii relatiilor cu SUA.Pietele financiare sunt ingrijorate de expunerea la Turcia a unora dintre cele mai mari banci din zona euro: BBVA (Spania), UniCredit (Italia) si BNP Paribas (Franta).Bancile din Turcia sunt percepute ca fiind unele din cele mai solide valori ale economiei tarii, datorita revizuirii majore in urma crizei financiare severe din perioada 2000 - 2001. Dar indicele lor de adecvare a capitalului s-a erodat din cauza deprecierii lirei.Conform datelor LPC, bancile turcesti trebuie sa refinanteze pana la sfarsitul anului imprumuturi sindicalizate in valoare totala de 6,4 miliarde de dolari. Rostogolirea acestor credite va reprezenta "un indicator cheie" al perspectivelor sectorului bancar, a apreciat analistul Gabor Kemeny, de la firma de cercetare a pietei Autonomous.Saptamana trecuta, Banca Centrala a Turciei a majorat semnificativ dobanda de baza, de la 17,75% la 24%, pentru a tine sub control deprecierea lirei.Datele publicate recent arata ca rata anuala a inflatiei a urcat in august la 17,9%, cel mai ridicat nivel din 2003, determinand Banca Centrala a Turciei sa anunte ca "a decis sa implementeze o inasprire semnificativa a politicii monetare pentru a sprijini stabilitatea preturilor".In iulie, Turcia a eliminat o clauza care stipula ca mandatul guvernatorului Bancii centrale are o durata de cinci ani, printr-o ordonanta de urgenta publicata cu putin timp inainte ca presedintele Recep Tayyip Erdogan sa depuna juramantul pentru un nou mandat.Decretul, publicat in Monitorul Oficial, a eliminat o clauza care prevedea ca "guvernatorul Bancii Centrale este numit printr-o decizie a Cabinetului pentru un mandat de cinci ani. Guvernatorul poate fi reconfirmat in functie la finalul acestei perioade".De asemenea, s-a renuntat la cerinta ca viceguvernatorii Bancii Centrale sa aiba o experienta de cel putin 10 ani in domeniul financiar bancar, precum si la prevederea ca viceguvernatorii sa fie propusi de guvernator.Incepand din 9 iulie, Turcia a trecut la un regim prezidential, punand capat mai multor decenii de democratie parlamentara, dupa ce Erdogan a castigat peste 52% din voturi la alegerile din 24 iunie.In luna mai a acestui an, Erdogan declara ca in situatia in care va fi reales va exercita un control mai mare asupra politicii monetare, declaratii care au dus la prabusirea lirei pana la un minim istoric de 4,9290 lire pentru un dolar.Erdogan, care se descrie drept un "dusman al dobanzilor", vrea ca Banca Centrala sa reduca dobanzile pentru a stimula creditarea si cresterea economica. In schimb, investitorii ingrijorati de inflatia de doua cifre din Turcia vor ca Banca Centrala sa majoreze dobanzile.Si Banca Centrala Europeana este ingrijorata ca debitorii din Turcia, afectati de deprecierea semnificativa a lirei, ar putea sa nu-si mai poata achita creditele in valuta, care constituie aproximativ 40% din activele sectorului bancar turcesc.