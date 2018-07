Turcia elimina clauza privind mandatul de cinci ani al guvernatorului Bancii Centrale

Decretul, publicat in Monitorul Oficial, a eliminat o clauza care prevedea ca "guvernatorul Bancii Centrale este numit printr-o decizie a cabinetului pentru un mandat de cinci ani. Guvernatorul poate fi reconfirmat in functie la finalul acestei perioade", transmite Reuters.De asemenea, s-a renuntat la cerinta ca vice-guvernatorii Bancii Centrale sa aiba o experienta de cel putin 10 ani in domeniul financiar bancar, precum si la prevederea ca vice-guvernatorii sa fie propusi de guvernator.Incepand de luni, Turcia trece la un regim prezidential, punand capat mai multor decenii de democratie parlamentara, dupa ce Erdogan a castigat peste 52% din voturi la alegerile din 24 iunie.Investitorii sunt de mult timp ingrijorati de independenta Bancii Centrale a Turciei. Cabinetul Erdogan, care urmeaza sa fie prezentat in cursul acestei zile, va fi urmarit cu atentie pentru semnale cu privire la directia viitoare a politicii monetare si a politicii monetare.In luna mai a acestui an, Erdogan declara ca in situatia in care va fi reales va exercita un control mai mare asupra politicii monetare, declaratii care au dus la prabusirea lirei pana la un minim istoric de 4,9290 lire pentru un dolar.Erdogan, care se descrie drept un "dusman al dobanzilor", vrea ca Banca Centrala sa reduca dobanzile pentru a stimula creditarea si cresterea economica. In schimb, investitorii ingrijorati de inflatia de doua cifre din Turcia vor ca Banca Centrala sa majoreze dobanzile.