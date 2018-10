Turcia ieftineste bunurile de consum, pentru a lupta cu inflatia

Reducerea va fi reflectata lafolosit in calculul IPC (indicele preturilor de consum), iar pana la sfarsitul anului nu vor mai fi majorate preturile la electricitate si la gaze naturale, a explicat Albayrak.Acesta a anuntat un program de combatere a inflatiei, dupa ce rata anuala a inflatiei in Turcia a urcat la aproape 25% in septembrie, atingand cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu si jumatate.Guvernul de la Ankara ia masuri pentru reducerea preturilor fructelor si legumelor, a afirmat Albayrak, adaugand ca Executivul vrea ca turcii sa cumpere de la firmele care iau parte la programul de reducere a preturilor la bunuri cu 10%."Lupta impotriva inflatiei si pentru stabilitatea preturilor nu poate fi condusa numai de stat si de institutii si toti actorii economici trebuie sa o sprijine", a declarat ministrul turc de Finante.Acesta a anuntat ca sectorul bancar va oferi un discount de 10% la imprumuturile cu rate ridicate ale dobanzilor.Lira turceasca a pierdut aproximativ 40% din valoare in raport cu dolarul de la inceputul acestui an, pe fondul ingrijorarilor cu privire la efectele influentei presedintelui Tayyip Erdogan asupra economiei, al apelurilor sale repetate pentru dobanzi mai mici si al inrautatirii relatiilor cu SUA.Deprecierea monedei Turciei a dus la majorarea preturilor si a erodat increderea investitorilor in ceea ce odata era perceputa ca o piata emergenta ambitioasa.Investitorii asteapta acum sa vada daca Banca Centrala a Turciei va majora rata dobanzii, la urmatoarea sedinta de politica monetara din 25 octombrie.Dupa ce in august rata anuala a inflatiei a urcat la 17,9%, Banca Centrala a Turciei a anuntat ca isi va ajusta politica monetara avand in vedere "riscurile semnificative" la adresa stabilitatii preturilor, o declaratie ferma avand scopul sa calmeze pietele financiare. La sedinta de politica monetara din septembrie, institutia a majorat semnificativ dobanda de baza, de la 17,75% la 24%.Conform estimarilor Guvernului, inflatia in Turcia ar urma sa urce la 20,8% pana la sfarsitul acestui an, inainte de a scadea la 15,9% in 2019 si la 9,8% in 2020.Luna trecuta, Turcia a inrautatit semnificativ estimarile privind evolutia economiei in 2018 si in 2019, pe fondul deprecierii semnificative a lirei turcesti.