Turcia mizeaza in 2020 pe 58 de milioane de turisti straini si venituri de 40 de miliarde de dolari din turism

Oficialul mentionat a precizat ca abia la finele acestei luni vor fi date publicitatii cifrele definitive cu privire la numarul turistilor care au vizitat Turcia in 2019, dar a adaugat ca anul trecut Turcia a fost vizitata, cel mai probabil, de 51 milioane turisti, iar veniturile din turism au fost de aproximativ 34 de miliarde de dolari.Mehmet Nuri Ersoy a reiterat ca obiectivul Turciei pentru anul 2023 este atragerea a 75 de milioane de turisti straini si venituri de 65 de miliarde dolari din turism. De asemenea, cheltuielile turistilor peste noapte sunt estimate la 71 de dolari in 2019, obiectivul autoritatilor fiind cresterea la 78 de dolari in acest an si la 91 de dolari in 2023."Trebuie sa extindem activitatile turistice in toate cele 81 de provincii ale Turciei", a spus Mehmet Nuri Ersoy, vorbind despre problema turistilor care viziteaza in mod repetat aceeasi destinatie. "Sunt turisti rusi care au vizitat Antalya de 40 de ori si incep sa se plictiseasca de Antalya. Acestora trebuie sa le promovam regiunea Egeea", a spus ministrul turc al Turismului.Potrivit celor mai recente date publicate de autoritatile turce, in perioada ianuarie-noiembrie 2019, numarul strainilor care au vizitat Turcia a crescut cu 14,3% in ritm anual pana la 42,9 milioane. In frunte sunt turistii din Rusia cu 6,9 milioane vizitatori, urmati de germani (4,8 milioane vizitatori) si britanici (2,5 milioane vizitatori). Datele oficiale mai arata ca statiunea Antalya a fost principala atractie turistica din Turcia cu 14,4 milioane vizitatori sau 33,7% din numarul total al turistilor straini in Turcia. Pe locul al doilea se situeaza orasul Istanbul cu 13,8 milioane turisti straini in primele 11 luni.