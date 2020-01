Turcia mizeaza pe venituri de un miliard de dolari anual de pe urma Canalului Istanbul

"O suma totala estimata la un miliard de dolari pe an va fi colectata de la navele care vor trece prin Canal Istanbul", a declarat Cahit Turhan. Acesta a adaugat ca o serie de companii din Olanda, Belgia si Franta sunt interesate sa participe la acest proiect, estimand ca, daca lucrarile vor incepe in 2020, proiectul va fi finalizat pana in 2026.Autoritatile turce sustin ca acest canal navigabil cu o lungime de 45 de kilometri va reduce presiunile asupra stramtorii Bosfor, care imparte in doua Istanbulul si este una din cele mai aglomerate linii de navigatie din lume.Cahit Turhan a reiterat luni ca stramtoarea Bosfor este una din cele mai riscante puncte pentru traficul maritim iar cresterea transportului comercial pune in pericol viata oamenilor care traiesc in jurul Bosforului. "Exista o crestere de 53% a cantitatii de marfa transportata pe nave care trec prin Bosfor", a spus Turhan, adaugand ca cea mai ingrijoratoare este cresterea cantitatii de bunuri periculoase (gaze lichefiate, gaze naturale, produse chimice) care trece prin Bosfor.Canalul Istanbul ar urma sa inceapa in districtul Kucukcekmece de langa Marea Marmara, unde exista deja un lac interior, se va indrepta spre rezervorul Sazlidere, dupa care se va termina la Marea Neagra, la nord de localitatea Durusu. Cu o adancime de 25 de metri si o latime de 400 de metri, noul canal ar urma sa fie integrat cu noi porturi si centre logistice, urmand a include si trei tuneluri subterane pentru autovehicule.Acest mega-proiect face parte din planurile presedintelui Erdogan de a construi o "Noua Turcie", cu infrastructura moderna, pana in anul 2023, cand se aniverseaza 100 de ani de la fondarea statului modern turc de catre Mustafa Kemal Ataturk.In replica, activistii de mediu si urbanistii sustin ca acest canal la marginea Istanbulului, o metropola cu 15 milioane de locuitori si spatii verzi limitate, va distruge unele ecosisteme vitale pentru animalele marine si pasarile migratorii.