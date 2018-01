Turcia profita de scandalul oualor contaminate pentru a relua exporturile catre UE prin Romania

Bedri Girit, vicepresedintele Asociatiei Exportatorilor de Produse Animale si de Pescarie de la Marea Egee, a anuntat ca inca de acum doua luni Turcia exporta oua in unele state europene.In iulie, retailerii din cateva state europene au retras din supermarketuri milioane de oua, ca masura de precautie fata de o posibila contaminare cu pesticide a oualor provenite din Belgia si din Olanda, al doilea mare exportator de pasari, dupa SUA.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) considera ca aceasta substanta este moderat toxica si ingerarea ei in cantitati insemnate pe termen lung poate provoca vatamarea organelor interne.Productia de oua in Europa a scazut in urma contaminarii oualor cu fipronil. Pana acum, cei mai afectati sunt producatorii de produse de patiserie, a explicat Girit."Ei au analizat ani de zile productia de oua din Turcia. Ei ne prefera pe noi deoarece stiu ca produsele noastre sunt sanatoase. Am inceput sa exportam produse de categoria B. Exista o mica diferenta intre produsele de categoria A si cele din categoria B. Ouale care vor fi pasteurizate sunt clasificate in categoria B", a declarat Girit.Acesta a adaugat: "Noi nu exportam oua de categoria A care pot fi vandute direct consumatorilor. Indeplinim toate cerintele. Dar UE impiedica exportul din motive politice. Lucram sa rezolvam problema".De asemenea, Turcia a inceput sa exporte oua in Iran, unde multe pasari au fost sacrificate din cauza epidemiei de gripa aviara. A fost semnat un contract ce prevede livrarea a 50.000 de tone de oua, iar vanzarile vor continua gradual in urmatoarele sase luni, a afirmat Girit.Acesta a explicat ca exporturile de oua au crescut anul trecut cu 25% - 26% anul trecut, dar anul acesta performantele vor fi mai bune datorita cererii din Europa si Iran.Secretarul general al Asociatiei Producatorilor de Oua din Turcia, Huseyin Sungur, a anuntat ca tara sa a produs anul trecut 19,5 miliarde de oua, in timp ce exporturile au crescut cu 30% comparativ cu 2016, generand 377 milioane de dolari. Majoritatea exporturilor s-a dus catre Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite si UE."Cel mai important eveniment a fost reluarea vanzarilor catre unele state din UE, inclusiv Grecia, Spania si Romania", a afirmat Sungur.