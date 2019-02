Erdogan anunta ca statul va prelua controlul celei mai mari banci din Turcia

Isbank, al carui nume complet este Turkiye Is Bankasi, a fost infiintata in anul 1924 de fondatorul Turciei mondene, Mustafa Kemal Ataturk. La moartea sa, Ataturk a lasat Isbank mostenire partidului sau, Partidul Popular Republican (CHP), care in prezent detine un pachet de 28% din actiunile Isbank. Aceasta participatie are o valoare de aproximativ 7,32 miliarde lire (1,41 miliarde dolari) pe baza unei capitalizari de piata a Isbank de aproximativ 26,04 miliarde lire."Partidele politice nu au dreptul si nici autoritatea de a lua parte in activitatile bancare. Cu voia Domnului, Isbank va deveni proprietatea Trezoreriei. Cred ca Parlamentul va lua o decizie istorica si pachetul de 28% din actiunile Isbank va fi transferat la Trezoreria statului", a declarat Tayyip Erdogan intr-un discurs in fata parlamentarilor din partidul sau AK. Erdogan a adaugat ca momentul in care va avea loc acest transer va depinde de cat de mult timp dureaza procesul parlamentar.Aceste comentarii au dus la prabusirea cu 6% a pretului actiunilor Isbank.In replica, Partidul Popular Republican (CHP), care numeste patru membrii in boardul Isbank, s-a opus transferului participatiei sale catre Trezoreriei, in numele "respectarii vointei lui Ataturk" si a subliniat ca atat membrii sai care fac parte din board cat si partidul CHP nu primesc dividende din partea bancii.Potrivit Isbank, dividendele datorate CHP sunt transferate direct Institutului de limba turca (TDK) si Societatii de istorie a Turciei, conform testamentului fondatorului.Pe langa participatia detinuta de CHP la Isbank, un pachet de 40,5% din actiunile bancii este detinut de fondul de pensii Isbank si un pachet de 31,4% floteaza liber la bursa.