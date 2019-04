Turcia va consolida bancile de stat in incercarea de a relansa economia

Ministrul turc de Finante, Berat Albayrak, a declarat miercuri, cu ocazia prezentarii unui nou pachet de reforme economice concentrate pe sectorul financiar, ca Guvernul turc va emite obligatiuni in valoare de 28 miliarde lire (4,92 miliarde dolari) pe care le va plasa la bancile de stat si, daca va fi nevoie, va fi majorat si capitalul bancilor private. Albayrak a adaugat ca plata dividendelor si bonusurilor va fi limitata in perioada de reechilibrare economica. In plus, printre masurile anuntate miercuri sunt unele care includ restructurarea sistemului de pensii private.Albayrak a mai spus ca imprumuturile guvernamentale vor viza cu prioritate sectoarele strategice, exporturile si productia cu valoare adaugata mare si cea realizata local. Albayrak a mai pecizat ca noua structura a sistemului de taxe va reduce scutirile si va cobori treptat taxa pe companii, iar in paralel va combate economia nedeclarata si ii va taxa mai corect pe cei cu venituri mari.Economia Turciei a intrat in recesiune la finele anului trecut, suferind cea mai grava contractie trimestriala din ultimul deceniu, dupa ce o criza monetara de amploare a dus la cresterea ratei inflatiei pana la 25% lasand companiile si bancile impovarate cu datorii in valuta.