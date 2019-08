Turcia vrea sa exporte bijuterii in valoare de sase miliarde de dolari in 2019

Potrivit lui Mustafa Kamar, sectorul bijuteriilor este sectorul economiei turcesti cu cele mai bune performante la export. In primele sapte luni ale acestui an exporturile sectorului bijuteriilor au crescut cu 12,8% pana la 2,2 miliarde dolari, dupa ce pe ansamblul anului 2018 exporturile au crescut cu 35% pana la 4,4 miliarde dolari."Masurile adoptate de JTR in domeniul vanzarilor si marketingului pentru a creste performanta sectorului au fost eficiente", a apreciat Mustafa Kamar. Acesta a subliniat ca sectorul bijuteriilor din Turcia numara aproximativ un milion de angajati prin intermediul a 35.000 de bijutieri si 6.000 de producatori."Turcia este un important producator international de bijuterii, alaturi de India, China si Italia", a mai spus Mustafa Kamar, mentionand de asemenea locul central ocupat de Turcia pe piata aurului gratie pozitiei sale geopolitice.Kamar a mai spus ca in urmatoarele zile reprezentantii Asociatiei exportatorilor de bijuterii din Turcia intentioneaza sa viziteze mai multe orase din strainatate precum Miami si Hong Kong, in incercarea de a stimula exporturile.