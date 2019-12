Turcia vrea sa relaxeze prevederile privind importul de aur

Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar citate de Bloomberg, Trezoreria turca lucreaza la o serie de modificari care ar permite omologarea si standardizarea deseurilor de aur sau a aurului neinregistrat pe care oamenii il transporta atunci cand intra in Turcia. Trezoreria turca lucreaza impreuna cu bursa din Istanbul cu privire la acest plan, care ar include si inregistrarea aurului care este adus in Turcia fara omologare de la London Bullion Market Association (LBMA), au precizat sursele.LBMA este o asociatie internationala care stabileste standardele pentru tranzactiile over-the-counter cu metale pretioase incepand de la puritate si provenienta si pana la modul in care sunt tranzactionate lingourile. Borsa Istanbul, singura bursa de valori din Turcia, care incepand din 2013 supervizeaza si piata pentru metale pretioase si diamante, este o institutie afiliata a LBMA.Pentru o tara care extrage doar o mica parte din aurul de care are nevoie pentru a acoperi cererea interna, atragerea unei cantitati mai mari de metal pretios de peste hotare este singura modalitate prin care poate face fata necesitatilor producatorilor de bijuterii precum si gospodariilor care de mult timp au incredere in aur in perioade turbulente. In mod traditional, turcii fac cadouri din aur la evenimente precum nunti si ceremonii de circumcizie, si de asemenea aurul este utilizat de comerciantii turci pentru a-si plati chiria pentru standurile lor din marele bazar, una din cele mai vechi piete acoperite din lume.Turcia rafineaza deseuri de aur in bijuterii care sunt vandute peste tot in Orientul Mijociu. Potrivit Consiliului Mondial al Aurului, in ultimul trimestru industria bijuteriilor din Turcia a fost unul din putinele sectoare care a inregistrat o crestere a cererii de aur. Pe ansamblu, in primele noua luni ale acestui an, cerere de aur a Turciei a crescut cu 3,7% comparativ cu perioada similara a anului trecut.In 1993, Turcia a infiintat o bursa a aurului la Istanbul, in ideea de ajuta ca preturile locale sa evolueze in tandem cu indicatorii de referinta la nivel international. De asemenea, au fost impuse standarde internationale cu privire la puritate pentru lingourile de aur importate. Insa aceasta bursa a fost desfiintata in 2013 dupa infiintarea pietei de metale pretioase si diamante in subordinea Borsa Istanbul.