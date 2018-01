Rusii au ajuns sa umple din nou hotelurile din Turcia. Numarul lor a crescut cu 400% anul trecut

In 2017, un numar de 32,41 milioane turisti straini au ajuns in Turcia, in crestere cu 27,84% comparativ cu 2016. Cea mai mare crestere procentuala, 444% pana la 4,72 milioane de vizitatori, s-a inregistrat in cazul turistilor rusi. Dupa rusi, cei mai multi vizitatori in Turcia au fost germanii si iranienii."Pentru acest an exista o crestere de 70% a numarului de rezervari din partea tour-operatorilor straini. Ne asteptam la cifre record in 2018", a declarat ministrul Turismului, Numan Kurtulmus.Datele statistice mai arata ca, in 2017, turistii straini au cheltuit, in medie, 681 de dolari in Turcia. Turistii straini au cheltuit cel mai mult pe alimente, bauturi, cazare si transport dar au cheltuit de asemenea si peste trei miliarde de dolari pe incaltaminte si imbracaminte, 1,2 miliarde de dolari pe suveniruri si 100 de milioane de dolari pe covoare si carpete.Veniturile din turism sunt o sursa importanta de finantare pentru acoperire deficitului de cont curent al Turciei, de care agentiile de rating s-au aratat ingrijorate.O criza diplomatica provocata in 2016 de doborarea, de catre Turcia, a unui avion de vanatoare rusesc a afectat industria turismului, si pe cale de consecinta economia Turciei, care a pierdut venituri de aproximativ opt miliarde de dolari.Criza diplomatica dintre Rusia si Turcia a dus la scaderea numarului de turisti straini care au vizitat Turcia in 2016 pana la 25,3 milioane, de la 36,2 milioane in 2015.Anul trecut, insa, Rusia a devenit cea mai importanta sursa de turisti pentru Turcia fiind responsabila pentru 14,6% din totalul sosirilor. Rusia a fost urmata de Germania cu aproape 3,6 milioane vizitatori (11,1% din totalul sosirilor) si Iran cu 2,5 milioane vizitatori si 7,7% din totalul sosirilor.