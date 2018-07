Turismul relanseaza economia in Turcia: Peste 11 miliarde de dolari au intrat in vistieria statului, in 2018

Veniturile din turism au urcat cu 31% in primele sase luni din acest an, la 11,05 miliarde de dolari, transmit Anadolu si DPA.In iunie, presedintele Recep Tayyip Erdogan a anuntat ca Turcia se asteapta la 40 de milioane de turisti pana la sfarsitul lui 2018 si la venituri de 32 de miliarde de dolari.Turcia a inregistrat 36,3 milioane de turisti in 2015, dar cifra a scazut la 25,3 milioane in 2016, dupa o serie de incidente precum atentate teroriste, o tentativa de puci si criza diplomatica declansata cu Rusia. Anul trecut, numarul vizitatorilor straini a Turcia a urcat la 32,4 milioane.Reprezentantii sectorului privat se asteapta ca pana in 2023 numarul turistilor straini care viziteaza Turcia sa ajunga la 50 de milioane iar veniturile sa creasca la 50 de miliarde de dolari.Relansarea turismului este cruciala pentru Turcia, care se bazeaza pe valuta adusa de turistii straini pentru a acoperi deficitul ridicat de cont curent.Sectorul turistic asigura peste un milion de locuri de munca si este responsabil pentru 4,5% din PIB-ul Turciei, evaluat la 800 miliarde de dolari.