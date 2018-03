Un apropiat al lui Erdogan cumpara Hurriyet, Kanal D si CNN Turcia

Declaratia vine dupa ce un oficial al Demiroren, o firma perceputa ca un aliat al presedintelui Tayyip Erdogan, a afirmat pentru Reuters ca a acceptat sa cumpere diviza de media a Dogan, intr-o, transmit publicatia turca Daily Sabah, DPA si Reuters.Diviza de media a Dogan, detinuta de omul de afaceri Aydin Dogan, include ziarele Hurriyet si Posta, posturile de televiziune Kanal D si CNN Turcia si o agentie de presa.Grupul Demiroren detine, printre alte active, o retea de distributie a gazelor si un mall si in 2011 a cumparat de la Dogan doua ziare, Milliyet si Vatan.Dogan este perceput ca un grup media care a ramas independent, in pofida presiunilor la care este supus, intr-o tara in care multi ziaristi sunt in spatele gratiilor.In Romania, Dogan TV Holding A.S detine postul de televiziune Kanal D.