Aruba, Barbados si Bermuda scoase de pe lista neagra a paradisurilor fiscale elaborata de UE

Aceasta lista a fost creata in decembrie 2017 si a fost revizuita in martie 2019, in urma unei analize aprofundate a punerii in aplicare a angajamentelor asumate de jurisdictiile tarilor terte implicate in acest proces.Barbados si-a asumat angajamente la un nivel politic inalt de a raspunde preocuparilor exprimate de UE legate de inlocuirea regimurilor preferentiale daunatoare din Barbados printr-o masura cu efect echivalent, pe cand Aruba si Bermuda si-au pus deja in aplicare angajamentele. Bermuda isi mentine totodata angajamentul de a raspunde preocuparilor exprimate de UE in domeniul fondurilor de plasament colectiv.Ca urmare a deciziei de vineri, 12 jurisdictii raman pe lista jurisdictiilor necooperante: Samoa Americana, Belize, Dominica, Fiji, Guam, Insulele Marshall, Oman, Samoa, Trinidad si Tobago, Emiratele Arabe Unite, Insulele Virgine Americane si Vanuatu.Expertii europeni au avut nevoie de aproape un an pentru a evalua un numar de 92 de jurisdictii din intreaga lume pentru ca in luna decembrie 2017 ministrii de Finante din statele membre ale Uniunii Europene sa anunte ca au adoptat o lista neagra a paradisurilor fiscale, care atunci cuprindea 17 jurisdictii din afara UE care nu coopereaza in probleme legate de fiscalitate.Lucrarile privind lista UE a jurisdictiilor necooperante constituie un proces dinamic. Consiliul UE va continua sa revizuiasca si sa actualizeze periodic lista in cursul anului 2019 si a solicitat deja un proces mai stabil incepand din 2020 (doua actualizari pe an) .