Banca Nationala a Ungariei va modifica regulile referitoare la raportul dintre credite si venituri

Incepand cu data de 1 octombrie, in cazul persoanelor care au venituri lunare mai mici de 400.000 de forinti (1.240 de euro), ratele lunare vor fi plafonate la 25% din venituri in cazul creditelor ipotecare cu o maturitate mai mica de cinci ani.Pentru creditele ipotecare cu maturitatea cuprinsa intre 5 si 10 ani precum si pentru cele cu maturitati mai mari de 10 ani sau care au fost acordate la dobanzi fixe, ratele vor fi plafonate la 35%, respectiv 50% din venituri, informeaza MTI.In cazul persoanelor care au venituri lunare mai mari de 400.000 de forinti (1.240 de euro), ratele lunare ar putea fi plafonate la 30%, 40% respectiv 60%.Banca Nationala a Ungariei (NBH) analizeaza inasprirea regulilor impreuna cu jucatorii de pe piata, iar varianta preliminara a noilor reglementari este in prezent revizuita de Banca Centrala Europeana.In urma cu doar o saptamana, Banca Nationala a Cehiei, care a anuntat si ea ca va limita imprumuturile ipotecare la cel mult de 9 ori salariul solicitantului de credit.Noua limita a valorii creditelor ipotecare va intra in vigoare in luna octombrie. In plus, Banca Nationala a Cehiei a decis ca cei care au un credit ipotecar nu au voie sa cheltuiasca mai mult de 45% din venitul lor lunar pentru rambursarea creditului.Aceste noi restrictii se adauga altora, introduse anul trecut, cand Banca Nationala a Cehiei a decis sa plafoneze la 80% raportul procentual intre valoarea creditului ipotecar si valoarea de piata a proprietatii.