Bancile bulgare, somate sa isi puna bani deoparte pentru a face fata unor viitoare crize economice

Banca Nationala a Bulgariei a precizat ca rezerva contra-ciclica de capital (stabilita in prezent la nivelul zero) va fi majorata la 0,5% in luna octombrie 2019 si la 1% incepand din luna aprilie a anului urmator. Aceasta rezerva este destinata protejarii sistemului bancar impotriva pierderilor potentiale, care ar putea aparea de pe urma riscurilor ciclice legate de cresterea creditului in perioade de crestere excesiva a creditului."Perioadele de activitate puternica de creditare pot fi asociate cu o acumulare graduala de riscuri ciclice, care se pot manifesta prin cresterea creditelor non-performante in cazul unor viitoare crize economice si/sau majorari de dobanda. Mentinerea unor pozitii solide de capital este esentiala pentru capacitatea institutiilor de credit de face fata consecintelor unei potentiale inrautatiri a mediului economic", a informat Banca Nationala a Bulgariei intr-un comunicat de presa.Potrivit datelor bancii centrale, portofoliul brut de credite a crescut cu 8,6% la finele anului trecut pana la 60,9 miliarde leva (34,92 miliarde dolari) . Creditele de consum si creditele ipotecare catre gospodarii au crescut cu 11,6% anul trecut. In paralel, economia Bulgariei a crescut cu 3,1% anul trecut, sub estimarile Ministerului de Finante si bancii centrale, in principal ca urmare a unor exporturi mai slabe.La inceputul acestei luni, Banca Nationala a Bulgariei a anuntat ca si-a revizuit prognoza de crestere pentru 2019 si 2020, la 3,6% respectiv 3,8% fata de o prognoza anterioara de 4% pentru ambii ani.Bancile bulgare, controlate in proportie de peste 70% de banci din Uniunea Europeana, sunt bine capitalizate iar majorarea rezervelor contra-ciclice de capital nu ar urma sa determine niciuna din cele 20 de banci din Bulgaria sa stranga noi fonduri.In prezent Banc Centrala Europeana deruleaza teste de stres asupra a sase banci din Bulgaria, avand in vedere planurile autoritatilor de la Sofia de a intra in ERM II (mecanismul ratelor de schimb - n. r.) si uniunea bancara europeana in luna iulie.