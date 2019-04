BCE este ingrijorata de faptul ca Banca Nationala a Ungariei a preluat controlul asupra bursei de valori

Tranzactia incheiata la finele lui 2015, prin care Banca Nationala a Ungariei a preluat pachetul majoritar de actiuni la Bursa de valori de la Budapesta de la doua companii din Austria, a facut parte din masurile de politica neconventionala adoptate de Guvernatorul NBH, Gyorgy Matolcsy, un aliat al premierului Viktor Orban.Sub conducerea lui Gyorgy Matolcsy, Banca Nationala a Ungariei a redus costul imprumuturilor la un minim istoric, a inundat economia cu credite ieftine si a lansat si alte scheme, precum un vehicul destinat creditelor cu probleme, in ideea de a stimula piata financiara locala.Insa eforturile Ungariei au provocat ingrijorari in randul oficialilor BCE, care sunt preocupati ca unele masuri, inclusiv un program de achizitii de opere de arta demarat de Banca Nationala a Ungariei, ar putea sa nu fie compatibil cu mandatul sau principal privind combaterea inflatiei."Dupa ingrijorarile ridicate de BCE in raportul sau anual din 2014, BCE a continuat sa monitorizeze mai multe programe lansate de Magyar Nemzeti Bank in 2014 si 2015. BCE va continua sa monitorizeze implicarea Magyar Nemzeti Bank la Bursa de valori de la Budapesta in conditiile in care achizitionarea pachetului majoritar de actiuni in luna noiembrie 2015 ar putea fi vazuta ca dand nastere unor ingrijorari privind finantarea monetara", se arata in raportul anual al BCE.Matolcsy a fost ministru al Economiei dupa ce Orban a venit la putere in 2010 si a subliniat in repetate randuri ca sprijina politicile economice ale Guvernului de la Budapesta. Banca Nationala a Ungariei a informat ca scopul sau in achizitionarea unui pachet de majoritar la Bursa de la Budapesta a fost acela de a stimula tranzactiile si listarile.BCE, institutie care monitorizeaza toate cele 28 de banci centrale din statele membre UE pentru a se asigura ca respecta legislatia comunitara, si-a exprimat de mult timp ingrijorarea ca Banca Nationala a Ungariei ar putea incalca regulile care interzic bancilor centrale sa finanteze activitatea guvernului.