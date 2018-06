Cum incearca guvernul de la Budapesta sa descurajeze ONG-urile care ii sprijina pe imigranti

Guvernul premierului Viktor Orban vrea sa utilizeze toate metodele posibile pentru a proteja tara de imigranti, transmite Reuters."Vrem sa utilizam politica fiscala pentru a contracara migratia organizata", se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului ungar de Finante.Dupa victoria sa in alegeri, Guvernul Orban a trimis Parlamentului un proiect de lege in care activistii ONG-urilor erau amenintati cu inchisoarea daca ii sprijina pe imigrantii ilegali.De asemenea, in versiunea initiala a proiectului de lege, prezentat in luna februarie, era inclusa si o taxa de 25% pe finantarile externe acordate ONG-urilor considerate ca sprijina imigratia ilegala, insa ulterior s-a renuntat la aceasta clauza.Marti, Ministerul ungar de Finante a precizat ca taxa speciala va fi reintrodusa intr-o lege separata.Ministerul ungar de Finante a apreciat ca este nevoie de o taxa speciala pentru ca apararea impotriva migratiei ilegale pune o povara suplimentara pe bugetul de stat.Deocamdata, nu este clar cum anume va fi aplicata noua taxa si de cand va incepe sa fie colectata.