Dupa Polonia, si Ungaria si-a majorat masiv rezervele de aur

NBH a precizat ca si-a majorat rezervele de aur de la 3,1 tone pana la 31,5 tone, un nivel fara precedent pentru Ungaria in ultimii 70 de ani. In urma acestor achizitii, aurul are in prezent o pondere de 4,4% din rezervele Ungariei, un nivel similar cu media din regiune, se arata intr-un comunicat de presa publicat marti pe pagina de Internet a NBH, informeaza Bloomberg.Ungaria este cel mai recent exemplu de tara din Uniunea Europeana care cumpara aur. In lunile iulie si august, Polonia si-a majorat rezervele de aur cu aproximativ noua tone, aceasta fiind cea mai mare achizitie de aur facuta de acest stat dupa 1998 si, totodata, una dintre cele mai mari achizitii facute de atunci de o tara membra a Uniunii Europene."In conditiile in care nivelul rezervelor de aur ale Ungariei este sub media regionala iar alte state din regiune isi majoreaza rezervele, are sens sa mentii o anumita paritate", a apreciat Gergely Palffy, analist la Raiffeisen Bank International AG.In pofida achizitiilor mari de aur facute in ultima perioada de Ungaria, tara vecina este un detinator relativ mic de aur, nefiind printre primele 50 de state din lume potrivit datelor Consiliului Mondial al Aurului. De exemplu, SUA detin aproximativ 8.133 de tone de aur iar Romania are o rezerva de aur de aproximativ 104 tone. De asemenea, Rusia a cumparat aproximativ 20 de tone de aur in fiecare luna din acest an.Achizitionarea de aur vine dupa ce in luna martie a acestui an autoritatile monetare din Ungaria au decis sa repatrieze rezervele de aur.