Guvernatorul Bancii Centrale a Ungariei spune ca moneda euro este o ''greseala strategica''

Ungaria, tara care de la venirea la putere a lui Viktor Orban in 2010 a urmat un mix de politici economice neortodoxe, nu este parte a zonei euro si nu a stabilit inca o data tinta pentru aderare la moneda unica.In opinia lui Gyorgy Matolcsy a venit timpul pentru Europa "sa caute o iesire din capcana euro"."Exista o dogma daunatoare ca euro este urmatorul pas dnormal' spre unificarea Europei Occidentale. Insa moneda unica europeana nu a fost normala deloc, pentru ca aproape niciuna din conditiile preliminare nu a fost indeplinita", sustine guvernatorul NBH."La doua decenii de la lansarea euro, majoritatea pilonilor necesari pentru succesul global al monedei unice: un stat comun, un buget care sa acopere cel putin 15-20% din Produsul Intern Brut al zonei euro, un ministru de Finante al zonei euro si un Minister de resort; lipsesc in continuare", a adaugat oficialul ungar.Matolcsy, care l-a inceputul acestui an a fost reconfirmat in functie pentru un al doilea mandat de sase ani in fruntea NBH, a apreciat ca statelor membre ar trebui sa li se permita sa paraseasca zona euro in urmatoarele decenii iar cele care vor dori sa ramana a trebui sa puna la punct "o moneda globala mai sustenabila".De asemenea, Matolcsy a spus ca Tratatul de la Maastricht, care stabileste conditiile pentru aderarea la zona euro, inclusiv cea cu privire la mentinerea deficitului bugetar sub 3% din Produsul Inter Brut, ar trebui rescris.Ungaria a reusit sa mentina deficitul bugetar sub pragul de 3% din PIB. In plus, guvernul condus de Viktor Orban a reusit sa modifice treptat programul de imprumuturi spre obligatiunile denominate in forinti, in ideea de a-si reduce dependenta de obligatiuni le in valuta.