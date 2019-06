Justitia europeana da dreptate Ungariei in disputa cu Bruxelles-ul pe tema taxei pe publicitate

In anul 2016 premierul ungar Viktor Orban a introdus o super-taxa pe publicitate de 50% in cazul companiilor de media ale caror venituri anuale din publicitate sunt mai mari de 65 de milioane de euro. In luna noiembrie 2016, Comisia Europeana a apreciat ca taxa din Ungaria este ilegala din cauza caracterului sau progresiv, care ofera unor companii beneficii incorecte in raport cu altele. In urma criticilor venite de la UE, Ungaria a redus treptat aceasta taxa pentru ca la inceputul acestui an sa promita ca o va elimina complet in 2022.Insa joi, Tribunalul General a anulat decizia Comisiei Europene care considera ca taxa pe publicitate introdusa in Ungaria este incompatibila cu prevederile europene privind ajutoarele de stat, deoarece oficialii Comisiei nu au putut demonstra ca aceasta taxa are un caracter discriminatoriu."Comisia nu era indreptatita sa ajunga la concluzia ca au fost acordat avantaje selective care constituie ajutoare de stat doar pe baza structurii progresive a taxei pe publicitate", a informat Tribunalul General.Decizia Tribunalului General este o noua lovitura pentru Margrethe Vestager, care a demarat o campanie impotriva modului in care guvernele aleg sa taxeze marile companii."Comisia va analiza cu atentie decizia curtii inainte de a decide care vor fi pasii urmatori", a declarat purtatorul de cuvant al UE, Ricardo Cardoso.La inceputul acestui an, justitia europeana a revenit asupra unei decizii a UE prin care statul belgian era obligat sa solicite 800 milioane de euro de la un numar de 35 de companii, printre care si producatorul de bere Anheuser-Busch InBev. Alte infrangeri notabile ale Comisiei sunt un dosar care privea subventiile incorecte de care ar fi beneficiat clubul de fotbal Real Madrid de pe urma unui schimb de terenuri cu autoritatile spaniole, precum si o taxa aplicata companiilor din sectorul de retail din Polonia, taxa pe care UE a apreciat-o ca fiind ajutor de stat ilegal.