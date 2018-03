Orban spune ca Ungaria nu mai are nevoie de fonduri europene si mai ramane in UE dintr-un singur motiv

Acesta si-a prezentat marti agenda economica inaintea alegerilor parlamentare din aprilie, relateaza Reuters.Liderul conservator al Ungariei a intrat frecvent in conflict cu Bruxellesul din cauza unor legi care au sporit controlul asupra mass-media si a politicilor anti-imigratie.El a spus ca Ungaria trebuie sa ramana in Uniunea Europeana pentru a avea acces la pietele acesteia, si nu pentru ca are nevoie de fondurile pe care le primeste de la blocul comunitar.Orban spera sa obtina un al treilea mandat de premier la alegerile din aprilie, partidul sau Fidesz fiind pe primul loc in sondajele de opinie.El face campanie cu un mesaj ferm anti-imigranti si cu promisiuni de subventii generoase din partea statului pentru familii si de crestere a pensiilor., reaminteste Reuters.Orban, care denunta cu regularitate politicile UE privind imigratia si alte domenii, nu a cerut totusi sa se urmeze exemplul Marii Britanii, contributor net la bugetul UE care a votat pentru iesirea din blocul comunitar."Nu de banii europenilor avem nevoie, ci de piata lor. De aceea trebuie sa ramanem in UE", a spus Orban la o conferinta pe teme economice.El a declarat ca numai "fortele care sprijina o interventie straina" sustin ca fondurile UE sunt o preconditie pentru succesul economic al Ungariei, dar si ca fondurile anuale de la Bruxelles au fost eclipsate de rezultatele economice bune ale Ungariei.Ungaria a primit in 2015 fonduri de la UE de circa 5,6 miliarde de euro, contribuind cu numai 946 de milioane de euro, conform unor cifre ale Parlamentului European. Ungaria este astfel unul dintre statele cu cele mai mari beneficii nete din fonduri UE pe cap de locuitor. Primeste de la Bruxelles circa 500 de euro de persoana reprezentand fonduri europene, comparativ cu un PIB per capita de circa 10.000 de euro.