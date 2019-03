Rusia asigura Ungaria ca-i va livra gaze si in 2020, orice ar fi

"Astazi am semnat un acord cu directorul Gazprom care asigura ca grupul va aproviziona Ungaria cu gaze naturale anul urmator indiferent daca Rusia si Ucraina vor semna un nou acord de tranzit", a declarat Peter Szijjarto.Potrivit acestuia, este posibil sa apara o situatie in care Rusia sa inceteze sa mai livreze gaze naturale Europei via Ucraina."De aceea trebuie sa ne pregatim pentru cel mai negativ scenariu atunci cand planificam aprovizionarea cu energie a tarii", a spus Szijjarto.Cu privire la securitatea energetica pe termen lung a Ungariei, Szijjarto a spus ca Guvernul de la Budapesta mizeaza pe o noua ruta sudica de aprovizionare cu gaze naturale.In prezent, Gazprom discuta cu Bulgaria si Serbia despre o posibila livrare de gaze naturale spre Austria si Ungaria via conducta TurkStream, a spus Szijjarto, care a promis ca Ungaria va dispune de infrastructura necesara pentru aceasta ruta de aprovizionare inca de la inceputul anului urmator.Referindu-se si el la conducta TurkStream, directorul Gazprom, Alexei Miller a spus ca grupul rus este in discutii avansate cu Bulgaria, Grecia si Serbia iar finalizarea noii rute de aprovizionare este "complet realista".Conducta TurkStream, construita in prezent intre Rusia si Turcia via Marea Neagra, face parte din eforturile Rusiei de a ocoli Ucraina in livrarile sale de gaze naturale spre Europa.Prima linie a conductei TurkStream, cu o capacitate de 15,75 miliarde metri cubi pe an, va aproviziona piata locala din Turcia. Cea de-a doua linie, cu o capacitate similara, ar urma sa fie destinata aprovizionarii clientilor din Europa de Sud-Est.Grupul rus Gazprom trebuie sa aleaga una din cele doua posibile rute pentru cea de a doua linie a TurkStream: prin Bulgaria sau Grecia. Pana acum, gigantul rus nu a anuntat in mod oficial daca a selectat vreuna dintre cele doua rute.