UE acuza Ungaria ca a incalcat principiul liberei circulatii a capitalului

"Ungaria nu si-a indeplinit obligatiile care decurg din principiul liberei miscari a capitalului si a prevederilor referitoare la dreptul de proprietate", asumate in conformitate cu legislatia blocului comunitar, a decis CJUE.Decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) nu poate fi contestata.In anul 2017, Comisia Europeana a dat in judecata Ungaria, sustinand ca autoritatile de la Budapesta au adoptat norme care restrictioneaza in mod ilegal drepturile investitorilor straini de a achizitiona terenuri arabile si le afecteaza valoarea investitiilor lor. Cazul dateaza din 2014 cand Executivul comunitar a trimis Ungariei o scrisoare de notificare oficiala, urmata un an mai tarziu de o opinie argumentata in care a cerut Ungariei sa isi modifice legislatia in linie cu legislatia UE.In anul 2013, Ungaria a adoptat un act legislativ conform caruia dreptul de uzufruct asupra terenurilor agricole din Ungaria poate fi acordat sau mentinut numai persoanelor care au legaturi de familie cu proprietarul terenului agricol respectiv. Conform acestui act legislativ, dreptul de uzufruct al unei persoane care nu are astfel de legaturi de familie cu proprietarul poate fi anulat incepand cu data de 1 mai 2014.In replica, Executivul comunitar a apreciat ca prin anularea drepturilor de uzufruct, Ungaria a incalcat principiul liberei circulatii a capitalului si drepturile de proprietate. Potrivit Comisiei, contractele originale erau supuse unei perioade de tranzitie de 20 de ani, ceea ce inseamna ca urmau sa expire la 1 ianuarie 2033, iar noua lege a eliminat aceasta perioada, ceea ce inseamna ca toate contractele investitorilor au fost incheiate la 1 mai 2014, fara despagubiri."Deprivarea de proprietate" prevazuta in legislatia ungara contestata "nu poate fi justificata pe motiv ca este in interesul public si nici prin orice aranjamente prin care o despagubire corecta este platita la timp", a decis CJUE.La inceputul anului 2014, Romania a liberalizat vanzarea terenurilor agricole catre persoane private straine. Potrivit unor date Eurostat, Olanda a avut in anul 2016 cele mai ridicat pret din Uniunea Europeana la achizitionarea unui hectar de teren arabil (63.000 euro), in timp ce Romania este tara cu cel mai ieftin teren arabil (in medie - 1.958 euro) .