Ungaria va primi gaze naturale din Rusia prin conducta TurkStream in numai doi ani

Intr-un interviu acordat postului de televiziune M1, Peter Kaderjak a subliniat ca gazoductul TurkStream, a carui prima faza s-a finalizat, va conecta direct Rusia de Turcia via Marea Neagra. Potrivit lui Kaderjak, prelungirea gazoductului va continua in directia Bulgaria, Serbia si Ungaria.Secretarul de stat a subliniat ca, in prezent, Ungaria poate achizitiona gaze naturale din Austria, unde ajung gaze naturale atat din sud, de exemplu din Africa de Nord, cat si din nord, de exemplu din Norvegia.Alternativa o reprezinta gazele naturale lichefiate care ajung in Europa prin mai multe terminale. Peter Kaderjak a spus ca gazele naturale lichefiate ar putea ajunge pe piata ungara gratie terminalului din Croatia.La finele anului trecut, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, declara si el ca va fi lansata o procedura de rezervare de capacitate pentru conducta TurkStream incepand din 2021, adaugand ca Ungaria ar putea sa primeasca anual 10 miliarde metri cubi de gaze naturale la frontiera cu Serbia.Conducta TurkStream face parte din eforturile Rusiei de a ocoli Ucraina in livrarile sale de gaze naturale spre Europa.TurkStream va permite furnizarea de gaze naturale rusesti din Rusia pana in Turcia, via Marea Neagra, prin intermediul a doua linii. Prima linie a conductei TurkStream, cu o capacitate de 15,75 miliarde de metri cubi pe an, va aproviziona piata locala din Turcia.Cea de-a doua linie, cu o capacitate similara, care va trece prin Bulgaria via Europa Centrala, ar urma sa fie destinata aprovizionarii clientilor din Europa de Sud-Est.