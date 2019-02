Ungaria da vina pe aliatii din UE si NATO pentru faptul ca nu isi diversifica sursele de aprovizionare cu energie

Administratia de la Washington a indemnat Ungaria si alte state aliate sa gaseasca noi surse de aprovizionare cu gaze naturale, in ideea de a reduce influenta Rusiei. Printre posibilele surse alternative de aprovizionare cu gaze se numara un urias camp de gaze in Romania, detinut de grupul austriac OMV AG si grupul american Exxon Mobile Corp., precum si furnizarea de gaze naturale lichefiate din SUA via un terminal din Croatia.Intr-un interviu acordat Bloomberg, Peter Szijjarto subliniaza ca Ungaria a facut ceea ce tinea de ea prin constructia terminalelor de interconectare cu Romania si Croatia, insa pe de alte parte statele aliate din UE si NATO nu si-au respectat partea lor de invoiala."Guvernul SUA este unul din cei mai vocali care indeamna Ungaria sa isi diversifice sursele de aprovizionare cu gaze. Insa acest lucru depinde de prieteni: prieteni din Austria, prieteni din Croatia si prieteni din America, de state membre UE si NATO. Pana acum niciunul dintre acestia nu a facut pasii necesari care sa ne ajute pe noi sa ne diversificam sursele de aprovizionare", a spus Szijjarto.Saptamana aceasta, grupul austriac OMV a anuntat ca va amana aprobarea unui mare proiect de gaze in Marea Neagra, citand ingrijorarile cu privire la cadrul de reglementare din Romania. Peter Szijjarto a spus ca aceasta amanare pune "o mare problema".In cazul Croatiei, desi Guvernul de la Zagreb a decis vineri sa investeasca 100 milioane de euro intr-un terminal plutitor pentru gaze naturale lichefiate, ministrul ungar de Externe a apreciat ca livrarile de gaze naturale din SUA via terminalul din Croatia par a fi prea scumpe.Si alte state membre NATO si UE au unele indoieli cand vine vorba de incheierea de parteneriate cu Rusia. Decizia premierului ungar de a acorda Rusiei un contract pentru extinderea singurei centrale nucleare din Ungaria precum si frecventele vizite la Budapesta ale presedintelui Rusiei, Vladimir Putin au alimentat criticile potrivit carora Ungaria se indreapta spre est.In replica, Szijjarto spune ca relatia Ungariei cu Rusia este una "transparenta", adaugand ca Ungaria este un aliat de incredere al NATO care vrea sa mentina deschise liniile de comunicare cu estul. "Nu traim pe Marte. Traim in Europa Centrala si am fost expusi intotdeauna la presiuni din toate directiile. Interesul nostru, pe baza istoriei noastre, este sa existe relatii normale intre est si vest", a spus ministrul ungar de Externe.In apele teritoriale romanesti ale Marii Negre, companiile ExxonMobil si OMV Petrom exploreaza impreuna blocul Neptun, unde primele estimari arata existenta unor zacaminte de gaze intre 42 si 84 de miliarde de metri cubi.In toamna lui 2018, directorul responsabil pentru operatiunile de upstream de la OMV, Johann Pleininger, declara ca la scurt timp dupa ce Romania va pune la punct un cadru de reglementare acceptabil pentru proiectul sau de explorare din Marea Neagra, grupul OMV va putea da unda verde pentru o investitie in valoare de un miliard de euro. Ulterior, directorul general de la OMV, Rainer Seele a declarat si el ca grupul austriac a decis sa amane pentru 2019 decizia de investitie in proiectul sau offshore din Marea Neagra.