Ungaria nu se grabeste sa adere la zona euro. Ministrul Economiei: Depinde de noi sa decidem cand vom face urmatorul pas

"La fel ca cehii sau polonezii, nu vom intra in anticamera pentru adoptarea monedei euro. Aceasta este o pozitie favorabila si depinde de noi sa decidem cand vom face urmatorul pas" a spus Varga, adaugand ca Ungaria ar trebui de asemenea sa astepte sa vada care este rezultatul dezbaterilor cu privire la adancirea integrarii statelor membre din zona euro, transmite Reuters.Banca Nationala a Ungariei a apreciat si ea ca tara nu ar trebui sa adere la euro inainte ca economia sa fie suficient de puternica.Mecanismul ERM II (mecanismul ratelor de schimb - n. r.) prevede ca evolutia cursului de schimb al monedei unei tari candidate trebuie sa ramana intr-un interval de variatie de plus/minus 15% fata de un nivel central agreat, timp de doi ani inainte de adoptarea euro.Cinci dintre fostele state comuniste care sunt acum membre ale UE - Slovenia, Slovacia, Estonia, Letonia si Lituania - au intrat deja in zona euro.Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri cu privire la adoptarea de catre Romania a monedei euro in 2024 ca "temporar" tara noastra a iesit din marja de conformare, dar ca lucrurile se pot corecta daca exista vointa politica guvernamentala."In acest moment si temporar am iesit din marja de conformare, dar lucrurile se pot corecta daca se doreste politic si aici este nevoie de o vointa politica guvernamentala, nota bene", a afirmat seful statului, la Bruxelles, intrebat daca 2024 este un termen realist pentru adoptarea euro de catre Romania.Executivul a adoptat miercuri Ordonanta de Urgenta privind constituirea Comisiei nationale de fundamentare a planului de adoptare a monedei euro, care va prezenta pana pe 15 noiembrie spre asumare politica atat calendarul, cat si planul national de adoptare a monedei euro.