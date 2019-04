Ungaria pregateste un program de conversie din credite ipotecare in imprumuturi cu rate fixe

Initiativa Bancii Nationale a Ungariei si a Asociatiei bancilor din Ungaria vine dupa o initiativa anterioara care viza conversia creditelor in valuta, in principal cele in franci elvetieni, in imprumuturi in forinti. Spre deosebire insa de acea masura, participarea la schema privind o rata fixa a dobanzii va fi una voluntara.Banca Nationala a Ungariei a precizat ca noul program vizeaza creditele ipotecare cu dobanda variabila emise inainte de 1 februarie 2015, cu o durata de cel putin 10 ani, care afecteaza pana la 130.000 de debitori.Noua masura urmeaza mai multor initiative lansate de guvernatorul NBH, Gyorgy Matolcsy, un aliat al premierului Viktor Orban, pentru a reduce expunerea la volatilitatea pietei financiare si a consolida stabilitatea financiara."Banca centrala se asteapta ca bancile sa comunice riscurile creditelor cu dobanda variabila si sa prezinte cel putin doua optiuni de trecere la credite cu dobanda fixa. Dupa ce se vor familiariza cu riscurile si optiunile pentru modificarea contractelor lor, va fi la latitudinea debitorilor sa decida daca vor profita de optiunile oferite", a informat NBH intr-un comunicat remis Reuters.Viceguvernatorul Bancii Nationale a Ungariei, Laszlo Windisch, a declarat saptamana trecuta ca programul va fi lansat in primavara, dar nu a oferit alte detalii.Principalele banci din Ungaria sunt grupul local OTP Bank si diviziile locale ale bancilor KBC Groep, Erste Group Bank, Raiffeisen, UniCredit si Intesa SanPaolo.