Ungaria si-a repatriat rezerva de aur. Ce alte tari europene au ales sa faca asta si unde sta aurul romanesc

A fost repatriata o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal pretios care, la cursul actual de schimb, are o valoare de 130 de milioane de dolari, informeaza agentia MTI.In opinia Bancii Nationale a Ungariei,NBH adauga faptul ca si alte banci centrale din Europa, precum cele din Olanda, Germania si Austria, au decis sa repatrieze o parte din rezervele lor de aur.In cazul Romaniei, rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) au crescut cu 4,7%, la 35,073 miliarde de euro, in februarie comparativ cu nivelul de la finalul lunii ianuarie.Rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone, iar in conditiile evolutiilor preturilor internationale valoarea acesteia s-a situat la 3,6 miliarde de euro.Totodata, rezervele internationale ale Romaniei (valute plus aur), la 28 februarie 2018, au fost de 38,673 miliarde de euro, fata de 37,095 miliarde de euro, la 31 ianuarie 2018.Mai mult de jumatate din rezerva de aur a Bancii Nationale a Romaniei este depozitata in afara granitelor tarii, in principal la Londra.