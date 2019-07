Iata cat platesc europenii si americanii pentru Internet, in comparatie cu romanii

V-ati intrebat vreodata cat platesc vecinii nostri pentru serviciile de internet si de ce pachete de servicii beneficiaza acestia?In timp ce in Romania iti poti permite un serviciu de baza de internet cu mai putin de 10 euro, in Franta, spre exemplu un serviciu de internet VDSL de 100 Mb/s poate ajunge sa coste pana la 26 euro pe luna.Nici englezii nu stau mai bine. Pachetul de baza poate ajunge sa coste 18 lire, insa calitatea acestui serviciu este mai mult decat indoielnica, viteza fiind limitata la maxim 17 Mb/s. De asemenea, pentru un internet de calitate, printr-o conexiune de fibra optica , englezii ar trebui sa scoata din buzunare peste 30 de lire lunar.- Elvetia: pachet Fiber to the Home - 124 Mb/s. - 137,61 dolari americani / luna (pachetul de baza internet Home cu 50Mb/s. este 78,21 dolari)- Suedia: low package - internet home - 124kb/s. - 8 dolari in timp ce un pachet de fibra optica pentru office cu servere dedicate poate ajunge si la 286 dolari pe luna. Iar pentru fibra optica cu utilizare personala, pentru acasa, pachetele se invart in jurul a 38 dolari.- Germania - limita in peste 8 din 10 locuinte nemtesti in ceea ce priveste viteza internetului este de 8,90 Mbps, iar pentru un asemenea pachet de internet nemtii platesc circa 15 euro.In schimb, daca isi doresc internet de mare viteza, nemtii trebuie sa scoata din buzunar circa 100 euro lunar.- Olanda - 41,50 euro lunar un pachet de internet prin cablu, cu viteza de 25Mbps. Telekom ofera pachete de internet cu 50 Mbps DSL pentru 28 euro / luna in Olanda.Preturi pentru alte tari: Irlanda 62 euro, Norvegia 56 euro, Belgia 53 euro, Spania 46 euro, Portugalia 40 euro, Italia 31 euro, Croatia 23 euro, Serbia 18 euro, Polonia 14 euro, Ungaria 13 euro, Bulgaria 11 euro.In America internetul este o adevarata problema. De cele mai multe ori, in marile orase exista internet de calitate. Insa, in continuare, in comunitatile limitrofe si in mediul rural din America internetul este problematic.Viteza este un factor ce liseste cu desavarsire, iar problemele la retele sunt frecvente. In plus, americanii se plang mereu ca abonamentele sunt prea scumpe pentru acest serviciu.Spre exemplu, in medie, americanii platesc circa 50 de dolari pe luna pentru serviciile de internet. In plus, dupa ce primele luni ale contractului se termina, perioada promotionala expira si abonamentele se scumpesc in medie cu 20%.Producatorii si distribuitorii au preturi diferite pentru diverse pachete. Spre exemplu, Xfinity Internet ofera pachete de internet cu o viteza de download de 12 - 2000Mbps intre 30 si 300 de dolari pe luna.Acelasi pachet la AT&T Fiber poate costa dublu sau chiar de 3 ori mai mult.Intre timp Visat Internet pare a fi unul dintre cei mai criticati provideri in SUA. Compania ofera viteze de 12 - 100 Mbps pentru pretul de 50 - 150 dolari pe luna.O.D.