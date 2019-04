Texas Hold'Em: regulile jocului care a cucerit Romania si Europa

(P)

Discursul legat de profit este unul tot mai important, cu toate ca trebuie intotdeauna sa fie conectate la atractivele si scopul care duce persoanele sa joace tot mai des online. Putem lua ca exemplu aceasta varianta de jucator de poker, tot mai cunoscut atat in Romania, cat si in Europa, care prin intermediul jocului online a avut parte de mari castiguri, dar si de faima.Texas Holdem este varianta de poker cea mai cunoscuta in lume si una dintre cele mai practicate si de jucatori si utilizatori in Romania. In acelasi timp, continua si recuperarea teritoriului in privinta combaterii extinderii sistemelor ilegale de joc Vorbim despre un joc care, pe parcursul anilor, a devenit faimos si datorita faptului ca a aparut deseori in productiile cinematografice, fiind un joc care are capacitatea de a capta atentia si a crea emotii spectatorilor.Luand ca exemplu chiar Texas Holdem , putem evidentia ca aceasta tipologie de skill game, adica jocuri de abilitate in carti, necesita capacitati sporite, citirea jocului, inteligenta si calitati ce pot fi obtinute doar cu practica si studiul.Scopul jocului e cel de a obtine un punctaj mai mare in comparatie cu alti jucatori, pusi impreuna de catre dealer, la o masa virtuala sau reala, evitand ilegalitatile si jocul care nu respecta regulile . Jocul este caracterizat de cativa pasi, unde o posibila combinatie din 5 carti unite cu cele doua distribuite pentru fiecare jucator vor da punctajul final.Aici se dezvaluie abilitatile jucatorilor si citirea fazelor jocului si, astfel, a jocului propriu-zis. Asadar, vorbim despre abilitatile tipice necesare in skills games, care sporesc posibilitatea de a castiga in mod exponential, atat in jocurile live, cat si in turneele online.Modus operandi variaza de la jucator la jucator si de la masa la masa. Sunt anume etapele jocului care dicteaza regulile si tempoul jocului, incepand cu prima etapa, care se numeste small blind si big blind.Se incepe anume prin observarea propriilor carti de joc si a celor care sunt deja pozitionate, gandind la posibilele combinatii. Fiecare faza este importanta si va face diferenta intre o mana sau o un joc castigator, sau contrarul.Abilitatile unui jucator bun de Texas Holdem se observa anume in primele faze ale jocului, care sunt anume studiul si atentia. Jucatorul mai experimentat incepe sa joace doar ca reflex dupa ce a studiat campul de joc si adversarul sau. Din acest motiv se zice deseori, ca pentru a castiga in poker trebuie sa poti sa joci nu doar cu propriile carti, ci si "citind" alegerile si posibilitatile adversarilor.In pokerul sportiv, ca in oricare alt joc de acest fel, este posibil de obtinut maximul de la o singura mana, jucand cu propriile carti, dar diferenta adevarata va aparea doar cand se va vedea ansamblul a posibilitatilor adversarului in diferitele faze de joc.Cartile ne vor oferi un plan de lectura si posibilitate de alegere chiar din faza initiala de small blind si big blind, insa doar in fazele succesive vom putea observa daca ceea ce avem este o mana castigatoare sau nu.Cum am observat, pokerul se diferentiaza de jocurile de noroc , in diferitele faze, de la flop la river, trecand prin showdown, Texas Holdem se deschide total si ne propune actiuni de joc si punctul in care sa jucam si sa punem pariul.Ajungand la faza finala bine acoperiti, putem cu siguranta sa obtinem cea mai buna combinatie posibila dintre cele 5 carti pe masa, unite cu ale noastre doua, intotdeauna tinand cont de faptul ca seria noastra ar putea s-o invinga pe cea a jucatorului adversar care a ramas pana acum in joc