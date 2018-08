Afla ce trebuie sa stii despre promovarea online si promovarea conform GDPR. Profita de pretul de Very Early Bird pana pe 31 august!

Ce te asteapta la conferinta Targetare si Campanii Eficiente

Iata ce avantaje te aduc la conferinta Targetare si Campanii Eficiente:

inveti cum sa iti promovezi afacerea in mod eficient

vei invata cat de important este un mesaj pentru a promova o afacere

vei invata cum sa iti cresti profitabilitatea afacerii prin intermediul promovarii online sau offline

poti afla ce schimbari aduc noile norme GDPR si cum se aplica in cazul promovarii

ai ocazia sa pui intrebari specialistilor despre orice legat de promovare

poti avea ocazia sa intri in contact cu potentiali clienti sau parteneri

poti cunoaste si persoane noi care detin afaceri si cu care poti schimba idei si cunostinte

poti invata lucruri noi pe care le poti aplica la locul de munca asta daca esti specialist in domeniul PR

la sfarsitul conferintei iti vei putea schimba din ideile pe care le aveai despre promovare

poti obtine si diploma de participare daca doresti

Te asteptam sa te inscrii la conferinta si Campanii Eficiente. Nu rata ocazia de a invata lucruri noi

Trebuie sa mai stii ca ai oportunitatea de a beneficia de super pretul depe care il poti accesa pana la data de 31 august. Pretul unui bilet in aceasta perioada este de doar. Pentru a beneficia de aceasta oferta este necesar sa completezi formularul de inscriere pentru a-ti asigura locul la conferinta cu ajutorul acestei oferte limitate.Este simplu. Te invatam cum sa promovezi eficient afacerea ta conform noilor norme GDPR. In momentul in care iti doresti ca afacerea ta sa prospere prin cresterea numarului de clienti sau de vanzari de produse sau de servicii, este normal sa iti doresti o promovare care sa te ajute in acest sens. Daca nu stii exact cum sa faci asta noi te ajutam.In plus, daca esti specialist sau pasionat de PR, este si locul tau la aceasta conferinta. De ce spunem asta? Deoarece vei putea afla mult mai multe detalii interesante care te-ar putea ajuta in cariera ta de promovare online si offline sau chiar in advertising si marketing.Avantajele care te aduc la conferinta. De ce Targetare si Campanii Eficiente?Conferinta de promovare eficienta este organizata de PR2Advertising.ro in ideea de a organiza legaturi intre specialisti si reprezentati ce fac parte din companiile de top din Romania cu persoane interesate de tot ceea ce inseamna si ofera PR-ul.Stim cat de importanta este afacerea ta pentru tine si ca vrei mereu sa fii la curent cu tot ceea ce inseamna promovare eficienta. Aceasta conferinta iti va oferi posibilitatea sa aflii multe lucruri care te pot ajuta in afacerea ta sau in cariera ta.Vei beneficia de o conferinta relaxanta cu o atmosfera prietenoasa dar si profesionista. Poti pune ce intrebari doresti iar specialisti te vor lamuri cu orice aspect care tine de promovarea business-ului.Nu uita sa te inscrii din timp la conferinta care te va invata despre promovarea eficienta. Profita de oferta Very Early Bird pana pe 31 august si poti participa la acest eveniment cu doar 78 de lei. Mai multe detalii despre conferinta, dar si formularul de inscriere gasesti aici Evenimentul este sustinut de sponsorii Answear Romania si SEOmark, dar si de partenerii media: Acasa.ro, Afaceri si leadership feminin, Business24, Comunicatedepresa.ro, LivePR, Portalmanagement.ro, PR2Advertising.ro, Profitinfo.ro, RisCo, Ziare.com.