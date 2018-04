Analiza Esteto Marketplace, categoria beauty: Romancele prefera sa cumpere online cel mai mult produse de ingrijire a parului

Cosul mediu de cumparaturi - trend ascendent in 2017 pe toate categoriile de beauty

Momentele preferate de achizitie pentru produse de beauty - dimineata si la pranz

Comportament de achizitie: romancele testeaza, apoi cauta cel mai bun raport calitate-pret

O luna de Esteto Marketplace in date

In topul preferintelor la nivel de cumparaturi online se afla si produsele de hair-styling, urmate de cele de ingrijire a fetei, respectiv de machiaj.In ceea ce priveste ingrijirea parului, cele mai cautate produse sunt cele din gamele de reparare, regenerare si anti-cadere. In medie, romancele au cheltuit aproximativ 168 de lei pe o comanda de produse de ingrijire a parului in 2017.Legat de produsele de hair-styling, conform Esteto.ro , comanda online medie se situeaza la valoarea de 84 de lei. Romancele aloca un buget mediu de 172 de lei pe o comanda online care contine produse de ingrijire a fetei, respectiv 77 de lei pe produse de make-up.Cosul mediu de cumparaturi pe intreaga categorie de beauty s-a ridicat la suma de 185 de lei in 2017, in crestere cu aproximativ 10% fata de 2016 si cu circa 45% fata de acum 5 ani.In analiza realizata de Esteto.ro, in 2017 varful de achizitii online pe categoria de beauty a fost atins la orele diminetii - 11:00, respectiv 10:00 - si la pranz: orele 13:00 si 14:00 inregistrand cele mai multe comenzi plasate online.Ca zi a saptamanii, romancele prefera sa plaseze comenzi pentru produse de beauty, in ordine,. Un client fidel ajunge sa cumpere online produse de beautyDatele Esteto Marketplace arata si un anumit comportament de achizitie pe categoria de beauty: cumparatoarelesi apoi sa cumpere aceleasi produse intr-, pentru un raport cat mai bun calitate-pret.De asemenea, cele mai multe cumparatoare de produse de beauty profesionale cumpara un anumit brand lasau a unei", a declaratIn martie 2018, Esteto.ro a adoptat modelul de marketplace. Intr-o luna de la aceasta transformare,s-au alaturat marketplace-ului, cu aproximativEsteto Marketplace si-a extins si consolidat astfel nisele pe care ofera produse, pe categorii precum: jucarii, copii & bebe, bijuterii, parfumuri, fashion si produse cosmetice.De asemenea, Esteto a inregistrat cu succes si primele comenzi livrate de partenerii din marketplace. Esteto.ro este un magazin online romanesc, infiintat in anul 2013 de catre familia Octavian si Elena Jomir.Printre brandurile distribuite de Esteto se numara: Londa, Wella, L'Oreal, Alfaparf, Kerastase, Keune, Matrix, Schwarzkopf, CHI, Nioxin, Moroccanoil, Naturys, T. e. N., Jessica, Alterna, Joico, Repechage, Biosilk, Beautyfor.Magazinul online are in portofoliu, in prezent, 300 de branduri si a generat peste 100.000 de comenzi in cei 5 ani de la infiintare.