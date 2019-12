ANPC: Am primit cu 32% mai putine reclamatii de Black Friday fata de anul trecut

Aspectele sesizate de catre consumatori au fost: comenzi achitate si nelivrate, nerespectarea comenzii, falsa reducere a preturilor sau faptul ca, inainte de promotie, preturile fusesera chiar mai mici.De asemenea, au mai fost reclamate probleme legate de epuizarea stocurilor in doar cateva minute de la inceputul campaniei, manipularea defectuoasa la transport, anularea comenzii online, desi initial fusese acceptata, vouchere inactive, produse neconforme, afisarea incorecta a preturilor, informarea eronata privind dreptul de denuntare unilaterala la contract.Reclamatiile sunt in curs de cercetare, a afirmat Paul Anghel."In aceeasi perioada a anului trecut, au fost inregistrate 795 de reclamatii de Black Friday. Numarul lor este in scadere anul acesta, intrucat operatorii economici au inteles ce trebuie facut si au luat masuri in consecinta, in baza consilierii care a avut loc intre ANPC si operatorii economici. Am discutat despre aspectele privind intarzieri, despre afisari incorecte ale preturilor, informatii incomplete despre produse, informatii privind caracteristici cu privire la produsele livrate si asa mai departe", a spus reprezentantul ANPC.El a sustinut ca toti comisarii din ANPC sunt profesionisti, reusind, prin efortul lor, sa solutioneze, pe de-o parte, petitiile, sesizarile, reclamatiile consumatorilor, dar si sa consilieze operatorii economici sa nu mai greseasca, sa nu mai aiba practici comerciale incorecte."Au existat consultari intre reprezentantii ANPC si cei ai agentilor economici pe tot parcursul anului, dupa perioada de Black Friday de anul trecut, care s-au intensificat cu o luna-doua inainte de sezonul de reduceri din acest an. Au fost munci titanice, pentru ca s-a vorbit cu fiecare operator economic. Am vorbit cu reprezentantii tuturor site-urilor si toate au trecut prin furcile caudine ale reprezentantilor ANPC, care vor solutiona inclusiv cele peste 540 de reclamatii de anul acesta, care sunt in lucru in acest moment", a mai spus Anghel.In opinia sa, operatorii economici au inteles sa-si modifice abordarea, astfel incat comportamentul lor sa fie corect fata de consumatori."Cred ca intr-o oarecare masura operatorii economici au inteles si au modificat foarte mult abordarea lor, care acum a fost diferita fata de anul trecut, cand am avut foarte multe sesizari telefonice. Anul anul acesta am primit mult mai putine apeluri telefonice. Banuiesc ca si-au invatat lectia si banuiesc ca vor sa se comporte corect cu consumatorii romani", a aratat oficialul autoritatii.Anul trecut, Consiliul Concurentei a dat publicitatii un raport potrivit caruia 80% dintre ofertele de Black Friday nu respecta legislatia, unele dintre preturi fiind chiar mai mari decat cele dinainte de campania de reduceri.Astfel, magazinele au indus consumatorilor perceptia eronata ca produsele sunt mai ieftine in timpul promotiilor.