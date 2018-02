Antreprenorul care face peste 1500 USD din vanzarile zilnice - interviu cu Florin Constantin

Cand ati inceput prima afacere?

Care este secretul? De la o simpla idee pana la punerea ei in practica si obtinerea de profit poate fi o cale destul de lunga. Sa vedem ce are de spus despre independenta financiara si secretul reusitei Florin Constantin, antreprenor de succes de peste 7 ani."Imi amintesc ca inca de la 17 ani visam sa devin antreprenor, adica o persoana libera, independenta. Idei aveam, dar nu le puteam pune in practica, intrucat varsta nu imi permitea sa imi infiintez o firma la acea vreme. Am reusit sa trec peste acest obstacol convingand-o pe sora mea sa deschida firma de care eu aveam sa ma ocup, pe numele ei. Pot spune un lucru pe care multi altii nu ar reusi sa il spuna: mi-am inceput primul business inainte de varsta majoratului.""Atunci cand incepi la o varsta atat de frageda, multi te privesc neincrezator si aproape ca nu iau in seama deloc ceea ce faci. M-am lovit si eu de aceasta bariera, de aceasta prejudecata - daca pot sa-i spun asa - dar nimic nu m-a facut sa renunt.""Sunt multi cei care spun ca nu poti incepe o afacere daca nu ai niciun ban. Total gresit! Din propria experienta am aflat ca poti porni un business de la zero. Nu m-au ajutat parintii cu bani, nu am avut alte surse de finantare, ba chiar am fost descurajat - imi spuneau sa imi vad de scoala, de facultate, iar apoi sa ma angajez, cum fac ceilalti. Chiar daca aveau o viziune diferita, asta nu inseamna ca nu sunt niste parinti extraordinari.Nu am avut sprijin financiar de nicaieri, am inceput de la zero, pe cont propriu.""Pentru ca era o oportunitate si nu mi-am dorit sa o ratez. Eram chiar pregatit sa esuez, dar macar nu regretam apoi ca nu am incercat. Am fost sceptic, in momentul in care am inceput business-ul pe Amazon mai aveam si alte afaceri de succes in tara si totusi am ajuns sa construiesc si sa dezvolt si aici ceva ce m-a ajutat sa imi indeplinesc un vis: cel de a lucra de oriunde din lume, folosind doar un laptop. In prezent, afacerea pe Amazon merge foarte bine si cifrele sunt intr-o continua crestere.""Intr-adevar, de cand vand pe Amazon imi permit sa calatoresc foarte mult. Va pot spune pe scurt cateva dintre destinatiile mele preferate unde am reusit sa ajung in acest inceput de an: Bali, Thailanda, Paris, Amsterdam, Emiratele Arabe Unite. Mi-am propus ca in fiecare luna sa vizitez mai multe tari, iar acest vis s-a indeplinit""Pentru ca mi-am dorit dintotdeauna ca antreprenorii care au inceput cum am inceput eu sa aiba mai multe sanse. Multi se descurajeaza chiar inainte de a incepe si nu ar trebui sa o faca, ci sa isi puna ambitia la lucru.Ideea unui curs Amazon mi-a venit tocmai din dorinta de a-i ajuta pe tinerii antreprenori. Am studiat ofertele de pe piata si am venit cu ceva imbunatatit, cu elemente de noutate, in asa fel incat cursantii sa aiba parte de informatii utile, de calitate si de o experienta cu totul unica.""Este un curs online, pe care il poate face oricine, fie de acasa, de la birou sau din concediu. Dureaza 3 luni, este conceput in jurul a 8 module si informatiile pe care le prezinta pot fi aplicate pas cu pas, in asa fel incat la final cursantul sa detina toate cunostintele necesare demararii unui business pe Amazon.Inscrierile la curs se pot face direct pe site-ul www.amazonstart.ro , unde se gasesc si alte informatii suplimentare.""Sa nu renunte niciodata la sperante si visuri. Sa caute tot timpul sa le aduca la indeplinire. Daca nu actionezi, nu se intampla nimic, prin urmare in fiecare dintre noi sta puterea de a face ca visele sa devina realitate. Oricine poate reusi - pentru sfaturi, consultanta si recomandari le stau tuturor la dispozitie."Se pare ca DA, se poate! Antreprenor inca de la 17 ani, cu business-uri pornite, dezvoltate si foarte profitabile, Florin Constantin ofera acum tuturor sansa de a-si castiga independenta financiara mult visata. Pentru mai multe detalii, pe site-ul anterior mentionat pot fi gasite informatii suplimentare.Florin Constantin: "Poti sa te inscrii gratuit in grupul nostru de Facebook si sa primesti ajutor din partea comunitatii. Trebuie sa intri aici . Daca vrei sa participi la cursul Amazon Start o poti face aici: www.amazonstart.ro