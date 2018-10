Apicolele si produsele de imunizare duc afacerile Vegis.ro la peste 2,5 milioane euro

La 9 luni, Vegis.ro a crescut cu 40%, pana la 2 milioane euro

Motoarele cresterii: informare si comenzi pe mobil

Despre Vegis.ro

Datorita sezonului rece, in trimestrul IV se inregistreaza cresteri majore la produsele apicole si de imunizare, ultimele trei luni ale anului reprezentand peste 30% din vanzarile totale. Astfel, Vegis.ro estimeaza afaceri de minimum 2,5 milioane euro pentru 2018.Vanzarile de produse apicole si de imunizare genereaza 20% din vanzarile anuale ale Vegis.ro, iar in trimestrul IV vanzarile acestor categorii cresc cu pana la 100% fata de lunile de vara.", a declaratMierea de Manuka Raw si uleiul de cocos raman cele mai vandute produse pe Vegis.ro in 2018, fiind urmate de scortisoara Ceylon, mix-urile apicole pentru intarirea imunitatii si Antioxivita - un antioxidant natural creat in Romania si care a fost medaliat cu aur la Salonul de Inventica de la Varsovia.", spune Mihai Bucuroiu.Evolutia vanzarilor in primele 9 luni ale anului se datoreaza si atragerii de noi clienti, numarul comenzilor inregistrand o crestere de 40%, in conditiile mentinerii valorii tranzactiei medii la 150 lei.Peste 60% dintre clienti sunt femei, din categoria activa de varsta, 25-45 ani, preponderent din mediul urban.", a adaugat Mihai Bucuroiu.Din noiembrie 2018, operatiunile Vegis.ro se vor desfasura dintr-un nou depozit situat in Brasov, care permite procesarea unui numar dublu de comenzi si sustine extinderea portofoliului de produse cu game noi ce necesita conditii speciale de stocare.Vegis.ro este cel mai mare magazin online de produse naturiste din Romania. Infiintat la inceputul anului 2012, Vegis.ro comercializeaza de peste 5 ani produse naturiste, bio sau vegane, pentru cei interesati de un stil de viata sanatos si o nutritie bazata pe produse ecologice si naturale.Din sediul din Brasov, Vegis.ro livreaza produse sanatoase in toata tara, in 24-48h de la confirmarea comenzii.Fiecare produs care intra in stocul Vegis.ro este insotit de o factura si declaratie de conformitate a calitatii produselor. Compania este certificata ecologic furnizand astfel garantia ca produsele, procedurile de lucru si de depozitare sunt in conformitate cu reglementarile comunitare si nationale in vigoare.De asemenea Vegis.ro este unicul site din Romania certificat de catre cel mai mare producator mondial de suplimente Solgar avand licenta RO111, acordata pentru standardele ridicate de profesionalism oferite clientilor sai.Vegis.ro a castigat in 2017 si 2016 premiul pentru Cel mai Bun Magazin Online de Produse Organice si Naturale, si premiul pentru Magazinul Anului in 2017, in cadrul Galei Premiilor e-Commerce.