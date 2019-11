Asociatia Romana a Magazinelor Online: Black Friday 2019 primeste un boost de vanzari din zona rurala

Conform Asociatiei Romane a Magazinelor Online (ARMO), pe langa produsele traditionale electronice si electrocasnice, anul acesta vor creste mult vanzarile la produsele de mobilier si decoratiuni, jucarii si produse pentru copii, precum si pe segmentul fashion."Black Friday este un eveniment care atrage de fiecare data noi clienti care fac prima comanda online. Anul acesta, ne asteptam la o crestere semnificativa a numarului celor din zona rurala, astfel incat 30% dintre comenzi ar putea merge catre aceasta. In plus, peste 70% dintre comenzile din zona rurala vor veni de pe mobil, avand in vedere faptul ca satele si comunele Romaniei sunt legate la internet prin mobile", a afirmat Florinel Chis, director executiv ARMO.Lansata in anul 2010, Asociatia Romana a Magazinelor Online reprezinta magazinele online din Romania si sustine interesele membrilor sai. ARMO a elaborat "Codul de Bune Practici ale Magazinelor Online" si un program de atestare a magazinelor online din Romania, in conformitate cu acest Cod de Bune Practici.Anul acesta, evenimentul de shopping al reducerilor ar urma sa aiba loc, oficial, pe data de 15 noiembrie, insa multi dintre retaileri au ales sa demareze "Black Friday" mai devreme si pe durate de timp de la doua-trei zile, pana la o luna.Estimarile PayU Romania, publicate recent, arata ca romanii vor face cumparaturi cu ocazia "Black Friday 2019" in valoare de 1,2 miliarde de lei, in crestere cu 20% fata de editia de anul trecut, din acest total peste 360 de milioane de lei fiind reprezentate de tranzactiile online, mai mult cu 25% de la an la an.