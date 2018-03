Vanzatorii pe Amazon din Romania au ajuns la o cifra de afaceri de 50 de milioane de dolari pe an

In contextul cresterii accelerate a numarului de cumparatori de pe Amazon.com si numarul celor care isi doresc sa faca bani din listarea produselor a crescut considerabil.Vanzatorii de succes din top 10 mondial au realizat anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari.Acest nou mod de business atrage tot mai multi oameni prin flexibilitatea pe care o ofera."Platforma Amazon, in momentul de fata, este cel mai simplu mod de a porni o afacere in domeniul comertului electronic datorita resurselor pe care le ofera, fiind cel mai mare retailer din lume.Prin serviciul FBA, vei avea un stoc in depozitele Amazon care ajunge acolo direct de la furnizor, iar comenzile vor fi prelucrate de angajatii Amazon.Astfel, vei putea administra afacerea din orice loc unde ai un calculator cu conexiune la internet.Pentru independenta si modalitatile nelimitate de scalare va fi insa nevoie sa-ti diversifici canalele de vanzare, Amazon ramanand o parte importanta din ele", explica Sergiu Nichitean, fondatorul comunitatii amazon-seller.ro.Acesta va lansa impreuna cu Creative Business Management un curs dedicat celor care vor sa inceapa o afacere pe Amazon, pe 24-25 martie la Bucuresti.Amazon Business Boost este raspunsul pe care Sergiu Nichitean il da unei comunitati din ce in ce mai interesate de acest subiect.Participantii vor avea posibilitea de a afla direct de la trainer care sunt oportunitatile testate de el in acest business.Pentru inceput o persoana care isi doreste sa inceapa un business pe Amazon trebuie sa aiba un calculator cu o conexiune la internet, iar cunostintele de vanzari si marketing prezinta un avantaj, dar nu sunt obligatorii pentru ca se vor invata pe parcurs.In ceea ce priveste calitatile unui antreprenor de succes, Sergiu Nichitean este de parere ca: "O persoana care vrea sa vanda pe Amazon in primul rand trebuie sa aiba un mindset potrivit pentru business in general si sa fie dornic sa invete. Este important sa aiba determinarea sa nu se dea batut atunci cand vor aparea inevitabilele obstacole si sa fie dispus sa isi asume niste riscuri".Trainerul si antreprenorul a oferit si cateva sfaturi celor care isi doresc sa se lanseze in acest domeniu: "Ca si proprietati fizice, target-ul pentru un produs usor de lansat pe Amazon este sa fie mic, usor si cu putine parti mobile.Pretul de vanzare este recomandat sa se incadreze intre 15-70 USD. La fel de importanta este si situatia nisei, aceasta trebuie sa aiba o cerere cat mai mare si o concurenta cat mai mica".Alegerea eronata a nisei este cel mai mare risc pe care si-l asuma cei care incep un business in acest nou domeniu. In topul categoriilor care contin oportunitati majore de afaceri se afla casa si bucatarie, sport si outdoors, copii, unelte si produsele pentru animalele de companie.Un seller pe Amazon are trei modalitati de a activa:. Pentru cineva aflat la inceputul business-ului este recomandata prima varianta care presupune o simplificare a birocratiei.In acest caz listarea produselor pe Amazon se realizeaza similar cu cea a vanzarii ocazionale pe OLX.Urmatorul pas, dupa stabilirea tipului de business, recomandat pentru cei care isi doresc sa isi creasca afacerea este. Ambele optiuni prezinta atat avantaje, cat si dezavantaje, iar taxele sunt platite catre statul din tara in care este infiintata firma.Sergiu Nichitean recomanda celor care vor sa vanda produse pe Amazon sa inceapa in functie de viteza cu care isi doresc sa creasca. Pentru o crestere mai mare a afacerii este necesar sa fie accesate si alte canale de vanzari precum un site propriu sau alte platforme de comert electronic ca eBay.Experienta lui Sergiu ca antreprenor este impartasita in cadrul cursului intensiv " Amazon business boost " ce va fi lansat pe 24-25 martie, impreuna cu agentia de training Creative Business Management.