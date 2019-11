Black Friday 2019 aduce la Vitacom reduceri la toate categoriile de produse din portofoliu

Reducerile se aplica pentru toate produsele din portofoliul Vitacom, ajungand laReducerile sunt valabile, indiferent de brand sau categoria din care fac parte. Diferenta o face suma comenzii plasate, cu cat mai mare, cu atat creste si valoarea reducerii.Promotia din aceasta perioada este valabila in toate magazinele Vitacom din tara: Arad, Bacau, Brasov, Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara.Asteptarile Vitacom sunt ca vanzarile de anul acesta sa aiba o crestere cu 25% fata de cele din 2018, datorita extinderii perioadei de campanie si a promovarii intense la care a lucrat intreaga echipa.a fost infiintata in anul 1991 si este una dintre cele mai mari companii si cei mai de incredere parteneri in domeniul produselor si accesoriilor electronice.Compania a fost fondata de Vasile Andrei Vita, din pasiune pentru produse si accesorii electronice si pentru noi provocari.Prin profesionalism, siguranta si flexibilitate, Vitacom Electronics a castigat fidelitatea si aprecierea clientilor si, totodata, a reusit sa se impuna pe piata datorita preturilor competitive si calitatea produselor.Calitatea serviciilor Vitacom Electronics a fost rasplatita prin aprecieri la nivel international si national, firma detinand distinctia International Gold Star for Quality, certificate ISO 9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS 18001:2007, precum si numeroase titluri acordate de Camerele de Comert si Industrie.In plus, de-a lungul timpului compania a dezvoltat doua branduri proprii: WELL si CHROME, recunoscute la nivel national, si a dezvoltat parteneriate durabile cu branduri recunoscute la nivel mondial precum: GP Batteries, Nedis, Maxell, Goobay, Fixpoint, ProsKit, NGS, Trevi, Intellinet.