Black Friday 2019: eMag a vandut de peste 115 milioane de lei, in primele 30 de minute de campanie

La momentul inceperii evenimentului de reduceri, pe platforma online erau peste 220.000 de oameni, care au plasat mai mult de 100.000 de comenzi, in primele 10 minute.Cele mai multe comenzi la mia de locuitori au venit din: Bucuresti, Cluj-Napoca, Sibiu, Iasi si Slatina. Pe lista produselor tranzactionate s-a aflat si un Volvo XC 90 de 59.000 de euro, comandat in primele minute.De asemenea, 25.000 de produse au fost comandate cu livrare in puncte de ridicare easybox. Plata cu cardul are o pondere de 39% din totalul comenzilor.Potrivit datelor publicate vineri de retailer, pentru aceasta zi sunt disponibile peste 3,5 milioane de produse cu reduceri mari, iar oferta se va suplimenta de-a lungul intregii zile.Reprezentantii eMag estimau, recent, vanzari de peste 500 de milioane de lei, cu ocazia Black Friday 2019.Printre ofertele pregatite de eMag de Black Friday 2019 se afla: 70.000 de televizoare (inclusiv la diagonale mari), 120.000 de smartphone-uri, 22.000 de laptopuri, 21.000 de frigidere, 15.000 masini de spalat, 200.000 de electrocasnice mici, 300.000 de produse fashion (ceasuri, genti, incaltaminte, geci de iarna etc.), 150.000 de parfumuri si cosmetice, 400.000 de jocuri si jucarii, 200.000 de anvelope (in special de iarna), 400.000 de produse de casa si gradina, respectiv 50.000 de articole si echipament sportiv.De asemenea, la vanzare sunt disponibile si produse speciale, printre care se va afla in premiera un Ferrari GTC 4 Lusso - cu o reducere de 45.000 de euro (de la 308.000 euro la 263.000 euro), servicii de inchirieri de masini, de car sharing, bilete de avion - cu 50% reducere de la Blue Air, bilete la evenimente sportive (Roland Garrros, Wimbledon, finala Champions League de la Istanbul, Formula 1 - cu cateva circuite), zbor cu balonul, inchirieri de conace, golf, servicii medicale (Medicover si Regina Maria), abonamente stomatologice, abonamente Vodafone - cu 30% reducere, cafea de la Starbucks online, intrare in parcuri tematice din Romania si Europa, aur (in monede si lingouri), ceasuri si bijuterii de lux, pachete turistice pentru Romania si alte 14 tari.Companie romaneasca fondata in anul 2001, eMAG a devenit un lider in retailul online in Romania, avand prezente in Bulgaria, Ungaria si Polonia. Prin intermediul platformei Marketplace, eMAG aduce valoare celor peste 27.000 de selleri din toate cele patru tari in care activeaza.In 2018, veniturile grupului eMag au crescut cu 17,5%, pana la 4,77 miliarde de lei, comparativ cu datele din anul precedent.