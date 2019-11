Bonami aniverseaza 3 ani in Romania

Cu peste 1 milion de utilizatori inregistrati, compania a crescut local cu 60% in 2019. Pentru anul urmator, Bonami asteapta o cifra de afaceri de 10 milioane euro.Pe plan international, compania va atinge anul acesta cifra de 75 milioane de euro, ceea ce reprezinta o crestere totala de 40%.Chiar in conditiile in care inregistrarea pe website nu mai este obligatorie, numarul abonatilor la newsletter a crescut constant, ajungand la un milion.Anul acesta, compania a inaugurat in Praga, pentru clienti, primul sau punct de colectare a comenzilor si si-a extins depozitul cu inca 2000 mp, ajungand la 12.000 mp, atat pentru a anticipa sezonul Sarbatorilor de iarna, cat si datorita stocului crescand de piese mari de mobilier.In momentul de fata, stocul companiei are 25.000 de produse din toate categoriile, urmand ca pana la finalul anului sa fie adaugate alte cateva mii.Romanii raman fideli cumparatori ai produselor textile, in special ai covoarelor, iar mai nou, ai canapelelor extensibile. Categoria de mobilier continua sa creasca, atingand anul acesta o treime din totalul achizitiilor.Website-ul Bonami a fost imbunatatit recent prin redefinirea categoriilor de produse, astfel incat navigarea sa fie mai usoara si intuitiva. In curand vor exista noi filtre si vor fi imbunatatite descrierile produselor.Compania planuieste, de asemenea, cresterea numarului de puncte pentru colectarea comenzilor si deschiderea unui showroom.Numarul clientilor ce fac cumparaturi prin aplicatie a crescut si el, ajungand la 8% din totalul vanzarilor.In perioada 1 octombrie - 20 decembrie, Bonami desfasoara promotia cashback de Craciun . Astfel, intreaga suma a cumparaturilor efectuate in aceasta perioada va fi returnata clientilor in forma de credite, in contul Bonami, pe 22 decembrie.