Bonami si Touched Romania lanseaza campania Daruieste un Craciun Fericit!

Centrul Maternal Casa Agar, unde anual 10 cupluri mama - copii gasesc sustinere pentru perioade cuprinse intre 9-12 luni, astfel incat sa poata ramane impreuna. Sunt mame si copii aflati in dificultate, victime ale violentei domestice, traficului de persoane, saraciei si excluziunii sociale.

Proiectul Dar din Dar ofera sprijin material (donatii materiale, produse alimentare, imbracaminte) pentru aproximativ 300 de persoane in dificultate (220 de copii si 80 de mame), prevenind astfel abandonul copiilor, abuzul si infractionalitatea.

Infiintata in 2005, Asociatia Touched Romania intervine in ajutorarea copiilor si familiilor aflate in dificultate, pentru a preveni abandonul acestora si pentru a le oferi ajutor material, educational si emotional., a mentionat: "Produsele incluse in campaniasunt virtuale, iar clientii pot opta pentru produse tipice Craciunului: sarmale, cozonac, brad, cadouri sau obiecte vestimentare pentru copii. Toate fondurile stranse vor fi donate integral asociatiei.Campaniava sustine doua din programele Touched Romania:", a declaratMamele ce se regasesc in programele Touched Romania sunt deseori minore, iar statistica Eurostat, arata ca Romania ocupa un nedorit prim loc in UE cu cel mai mare numar de mame adolescente, astfel ca peste 22.000 de copii provin anual de la mame minore, adica 10% din totalul nasterilor intr-un an. De asemenea, aceleasi mame sunt expuse abandonului copiilor in spitale, traficului de persoane si efectuarii avortului.