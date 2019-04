Bonami, target de 10 milioane euro in Romania

Compania a inregistrat rezultate spectaculoase pe finalul anului trecut datorita extinderii in Ungaria. Avand un potential important, tara vecina ar trebui sa aduca 10% din veniturile pe 2019.Piata din Romania este prognozata sa atinga 10 milioane euro in 2019 si sa isi mentina contributia de 15% din veniturile totale ale companiei, estimate la 60 milioane euro.Incepand din martie anul acesta, vizitatorii care acceseaza site-ul Bonami nu trebuie sa se mai inscrie pe site pentru a putea efectua cumparaturi.", a declaratLa cresterea cu 60% in 2018 a pietei romanesti a contribuit marirea semnificativa a stocului, care s-a dublat, tendinta ce se va mentine si in 2019. De asemenea, din totalul de 2 milioane de produse vandute, 300.000 si-au gasit loc in casele romanilor.Categoria de mobilier continua sa ocupe un loc important, inregistrand o crestere cu 50% fata de anul trecut si reprezentand o treime din vanzarile Bonami.Aplicatia mobila numara zeci de mii de descarcari si genereaza in continuare 10% din vanzarile anuale.Pentru 2019, se preconizeaza o suplimentare a spatiului de depozitare cu 4000 mp, ajungandu-se astfel la o suprafata totala de 10.000 mp si imbunatatirea serviciilor de livrare.", a mai afirmat David Siska, CEO Bonami.