Brad Geddes, David Meerman Scott, Ross Simmonds si Russell McAthy - primii speakeri internationali legendari anuntati la GPeC SUMMIT 12-13 noiembrie

Titanii E-Commerce & Digital Marketing urca pe scena GPeC SUMMIT

GPeC SUMMIT: doua zile de Conferinta, Masterclass, Expo, Awards si Networking cu elita industriei e-commerce

Inscrierile au inceput si se pot face online pe website-ul GPeC , organizatorii avand si ocu cele mai mici preturi pentru cei care se inscriu pana pe. In acest interval, pretul unui bilet de acces pentru ambele zile de eveniment porneste de la(in functie de optiunile de inscriere), urmand sa creasca incepand cu 10 octombrie.Organizatorii au anuntat primii 4 speakeri internationali care vor urca pe scena GPeC SUMMIT, recunoscuti drept autoritati in domeniu la nivel global. Brad Geddes este unul dintre cei mai cunoscuti experti PPC la nivel international, fiind implicat in domeniu inca din 1998. Majoritatea specialistilor PPC din Romania si din strainatate au invatat Google Ads din renumita sa carte - Advanced Google AdWords , bestseller international si cea mai avansata carte scrisa vreodata despre Google Ads.Brad este, de asemenea, Co-Founder AdAlysis si unul dintre cei mai apreciati speakeri internationali pe zona de Google Ads, sustinand prezentari si workshop-uri la peste 85 de conferinte din intreaga lume.La GPeC SUMMIT, Brad Geddes va sustine unsi un(6 ore de continut) pe data de David Meerman Scott este cunoscut la nivel international drept unul dintre cei mai buni strategi in Marketing & PR si inventatorul conceptului de "Newsjacking" - arta stiintei de a inocula ideile tale in cadrul celor mai importante stiri (breaking news) pentru a genera expunere media - concept devenit atat de popular incat a fost inclus in Oxford English Dictionary.Este autorul si co-autorul a 10 carti, dintre care 3 sunt bestseller la nivel international. Aflata deja la a 6-a editie, cartea "The New Rules of Marketing & PR" a fost tradusa in 29 de limbi si s-a vandut in peste 400.000 de exemplare pana in acest moment.David Meerman Scott va vorbi pe 13 noiembrie in cadrul Conferintei GPeC SUMMIT despre Ross Simmonds este expert recunoscut in Content Marketing si CEO-ul Foundation Marketing - agentie care lucreaza cu companii din intreaga lume, de la start-up-uri pana la brand-uri din Fortune 500. Ross si-a ajutat clientii, dar si propriile brand-uri, sa isi creasca audienta si sa ajunga cu mesajul lor la milioane de oameni prin continutul creat pe Instagram, Slideshare, Facebook, Twitter, YouTube etc. Este autorul cartii Stand Out - An entrepreneurs guide to content marketing Ross Simmonds va impartasi cu audienta GPeC SUMMIT secretele Content Marketing in keynote-ul intitulat Content Distribution: How To Give Your Content More Life. Russell McAthy este CEO-ul CUBED si specialist recunoscut international in Attribution Modelling, cu o experienta de peste 10 ani in domeniu.CUBED este o platforma de Marketing Attribution care le permite companiilor sa inteleaga cum reactioneaza cu adevarat consumatorii la actiunile lor de marketing atat online, cat si offline si, astfel, sa ia cele mai potrivite decizii de business.Russell McAthy va urca pe scena GPeC SUMMIT 12-13 noiembrie pentru prima data in Romania, sustinand keynote-ulPotrivit organizatorilor, lista speakerilor internationali confirmati la GPeC SUMMIT nu se opreste aici. 