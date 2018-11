Cele mai importante premii in comertul electronic romanesc au fost decernate la Gala Premiilor eCommerce, editia a XIII-a

Cea mai buna Companie de Curierat in E-Commerce 2018: FAN Courier

Cel mai bun Comparator de Preturi 2018: Compari.ro

Personalitatea Anului 2018 in E-Commerce: Iulian Stanciu, CEO eMAG

Premiile Magazinelor Online in functie de evaluarea Juriului Competitiei GPeC 2018

Echipamente de Securitate si Supraveghere: VonMag.ro

Echipamente Sportive: Veloteca.ro & BicicletaPegas.ro

Hobby, Timp liber & Divertisment: MagazinulColectionarului.ro

Florarii Online: Buchete.ro

Bricolaj, Gradina & Unelte: FarmBee.ro

Bebelusi, Copii, Jucarii & Puericultura: Miababy.ro

Birotica & Papetarie: DPAP.ro

Produse Organice, Naturale & BIO: Vegis.ro

Auto, Moto & Utilaje: AutoHut.ro

Cadouri, Ceasuri & Bijuterii: WatchShop.ro

Alimentare & Bauturi: AnaPan.ro

Home & Deco: RetroBoutique.ro

Health & Beauty: Lensa.ro

Travel: Paralela45.ro

IT&C, Electronice & Electrocasnice: F64.ro

Fashion: ECCOShoes.ro

Voice of the Customer Award 2018: Janette.ro

Best Social Media Presence in E-Commerce 2018: PiatraOnline.ro

Best Mobile Presence in E-Commerce 2018: Buchete.ro

Best E-mail Marketing Communication 2018: BAFF.ro

Cel mai bun Start-up in E-Commerce 2018: CrystalTime.ro

Cel mai bun magazin online Experienced 2018: Buchete.ro

Magazinul Anului in E-Commerce 2018: Lensa.ro

Ceremonia a reunit in seara de 13 noiembrie, la Bucuresti, intreaga elita a industriei din online-ul romanesc. Peste 500 de reprezentanti ai marilor jucatori in e-commerce au participat la Gala Premiilor eCommerce, editia a XIII-a. Atmosfera festiva a fost inaugurata de concertul trupei Amadeus si intretinuta de Andi Moisescu, gazda serii pentru cele doua ore de spectacol.Dupa ce fiecare magazin a trecut prin sase luni de jurizare, doua etape de auditare si peste 200 de criterii de evaluare punctate de 25 de jurati GPeC, iata marii castigatori ai anului:Gala Premiilor eCommerce este, de 13 ani, ceremonia in cadrul careia sunt premiate cele mai bune magazine online romanesti si companiile de profil care au avut rezultate notabile in comertul electronic pe parcursul anului.Cea de a 13-a editie anuala a Galei Premiilor eCommerce a avut loc la finalul GPeC SUMMIT , cea mai importanta conferinta de E-Commerce si Marketing Online desfasurata in zilele de 12-13 noiembrie 2018, la Bucuresti.Editia a reunit peste 1.000 de participanti unici C-level (elita pietei din Romania si Europa de Est) si 30 de speakeri romani si internationali exceptionali in cele doua zile de eveniment.