Comert electronic 2018: o experienta personalizata, automatizata, conversationala

Cum functioneaza si cu ce contribuie un chatbot la eficientizarea unui magazin online?

Cum sta situatia in Romania?

De ce are nevoie piata din Romania pentru a juca alaturi de jucatorii internationali?

In ultimii ani, din ce in ce mai multe magazine online internationale au implementat chatbots ca interfata de comunicare pentru a confirma comenzi, a trimite notificari, a instiinta despre un status al livrarii sau asistenti digitali care sa plaseze comenzi in cateva minute. La nivel international, discutam despre magazine online precum Tommy Hilfiger, Hawkers, Sephora sau Burberry.Pe de o parte, cu ajutorul comertului conversational, clientii interactioneaza cu reprezentantul unei platforme, a unui chatbot sau chiar un mix dintre acestea pentru a primi un serviciu personalizat. Concret, un chatbot este un program capabil sa intretina o conversatie scrisa cu un client si sa inlocuiasca un departament intreg de customer care.Beneficiile unui magazin online sunt de la suport imediat in relatia cu clientii, fidelizarea si cunoasterea acestora, pana la cresterea vizibilitatii brandului in social media sau simplificarea platilor.Pe de alta parte, inteligenta artificiala devine pe zi ce trece tot mai precisa si mai eficienta, contribuind la furnizarea de recomandari personalizate si cresterea vanzarilor prin studierea comportamentului utilizatorilor.Chatbots in social media schimba regulile jocului la nivel international, insa magazinele online din Romania nu par sa finalizeze lucrarile in privinta acestui aspect desi, orientarea este fara dar si poate, catre automatizare si implicit solutii de re-engagement al utilizatorului dupa ce adauga produse in cos.Banca Transilvania, Vodafone sau Carrefour sunt cativa jucatori care au implementat chatbots pe zona de asistenta, employer branding sau scop comercial, dar nu exclusiv pe zona de eCommerce."Piata de eCommerce din Romania are nevoie de educare si deschidere, de investitii si parteneriate strategice la nivel international. In mediul competitiv existent in industria comertului online si tinand seama de evolutia rapida din ultimii ani, personalizarea experientei de cumparare este o prioritate: conduce la conversii, creeaza interactiune 1 vs 1, livreaza mesajul potrivit persoanei potrivite. Aceasta se poate face cu ajutorul tehnologiei si a investitiei in unelte precum chatbots, asistenti digitali - in principiu, automatizari", spune Iulia Pascal, marketing manager TeCOMM.Una dintre noutatile pe care le aduce TeCOMM eCommerce Conference&Expo la cea de-a 12-a editie, din Cluj-Napoca este subiectul legat de ChatBots, o solutie ideala pentru cresterea afacerii online.