Comertul online ar putea creste cu pana la 30% in urmatorii ani, in Romania

Potrivit sursei citate, exista suficient spatiu evolutiv pentru ca mai multe concepte sa continue sa infloreasca in conditiile unei cresteri solide a vanzarilor de retail cu 4,9% pe an sau 71,5 miliarde de euro, pana in 2022., care ar putea sa mai absoarba fara probleme o crestere de 5-10% a stocului de spatii de retail pana in 2022,. In scenariul de baza, extinderea cererii prin intermediul canalelor online si a produselor livrate va genera, potrivit calculelor Colliers, o nevoie pentru 198.000 mp de spatii dedicate de logistica/depozitare pe an in ECE in perioada 2018 - 2022, considerand capacitatea actuala pe deplin utilizata. Spre comparatie, lantul de aprovizionare pentru retailul traditional va necesita 865.000 mp de spatii logistice sau de distributie pe an pentru a ajuta volumul mare de vanzari", arata estimarile raportului Colliers International, intitulat Survival of the fittest.Raportul de specialitate releva, totodata, ca suprafata totala de 1,06 milioane mp de spatii logistice necesare vine ca urmare a unei cresteri de 9% a comertului online, parte a unui avans de 4,9% pentru comertul cu amanuntul. Aceasta suprafata reprezinta 3,3% din stocul actual de logistica/distributie din cele sase tari analizate din Europa Centrala si de Est. Mai interesant, valoarea este egala cu 62% din suprafata depozitelor aflate intr-un stadiu avansat al constructiei la finalul trimestrului II din 2018 si cu 87% din cererea totala a ultimelor patru trimestre."In scenariile mai optimiste pe zona comertului online va fi necesara o capacitate suplimentara de logistica/distributie. In cazul comertului electronic, estimam ca raportul dintre vanzari si suprafata de spatii logistice utilizate este aproximativ la jumatate fata de cel al retailerilor traditionali/omnichannel. In scenariul mai optimist se genereaza o cerere suplimentara de spatii de logistice de 107.000 mp pe an pana in 2022, in conditiile unei ponderi a comertului online de putin peste 10% pana in 2022. In scenariul ambitios, in care comertul electronic ajunge la 13,2% din vanzarile totale cu amanuntul din ECE, in medie, spatiul suplimentar necesar ar fi de 263.000 mp", noteaza sursa citata.Cresterea vanzarilor online cu 6,9 miliarde de euro in scenariul celor de la Colliers reprezinta 10% din avansul total al vanzarilor cu amanuntul, de 71,5 miliarde euro in 2018 - 2022. "Scenariul extrem, in care comertul electronic absoarbe toata cresterea de consum de acum pana in 2022, pare sa aiba slabe sanse de materializare. Aceasta ar insemna ca vanzarile online sa creasca la 19% - 29% din vanzarile de retail in ECE. Nivelul Regatului Unit este acum de 15,2%. Scenariul optimist implica vanzari online de 34 miliarde euro, absorbind pana in prezent 20% din totalul vanzarilor de retail. De subliniat, insa, ca 80% din vanzarile progresive ar fi omnichannel/traditionale. Deci, chiar si tinand seama de inflatie, exista cerere care vine prin aceste canale", releva raportul Colliers International.In acelasi context, evaluarea spatiului comercial traditional pe cap de locuitor al capitalelor ECE in primul trimestru din 2018 in raport cu PIB-ul pe cap de locuitor din anul 2015 sugereaza ca exista cazuri in care s-au construit putin prea multe centre comerciale sau ca exista spatiu pentru absorbirea unor cresteri ulterioare ale vanzarilor.Realizatorii raportului mentioneaza ca, in contextul dezvoltarii comertului online, nu se asteapta la cresteri de chirii si ca vor fi necesare negocieri si acorduri privind chiriile variabile si recunoasterea vanzarilor online. Totodata, nu se estimeaza scaderi mari ale chiriilor, deoarece in scenariul optimist se poate inregistra o crestere de cel putin 27 de miliarde euro, intre 2018 si 2022, pe pietele din ECE.