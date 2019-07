ContentSpeed a dezvoltat platforma prin care pfarma.ro a devenit prima farmacie care vinde medicamente OTC in online din Romania

"Impreuna cu farmaciile online care folosesc platforma ContentSpeed am asteptat cu mare nerabdare publicarea normelor de aplicare. Acum avem deja un prim val de farmacii care primesc unda verde din partea Ministerului Sanatatii pentru a vinde medicamente fara prescriptie in online. Ne bucuram ca putem contribui intr-un moment atat de important la crearea unei noi piete, care are un potential enorm, asemanator cu cel al vanzarilor de produse IT&C in urma cu un deceniu si cu cel al segmentului de Fashion din urma cu cinci ani", declaraPentru a ajuta farmaciile, echipa ContentSpeed a adaugat la platforma sa de eCommerce functionalitati specifice dedicate farmaciilor online, care sa respecte toate prevederile legale, in conformitate cu normele Legii nr. 160 din 2018 privind modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008."Acest modul de vanzare OTC Online include printre altele formulare de consultatie online, istoricul interactiunilor cu pacientul, toate in deplin acord cu prevederile GDPR. Ajutam inclusiv cu toata documentatia Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) de care farmaciile online au nevoie. De asemenea, suntem singura platforma de eCommerce care ofera integrari cu cele mai importante software-uri de gestiune: Pharmec, Netfarm si BizPharma. Iar investitia in acest nou canal de vanzare este sub 10% din bugetul necesar deschiderii unui nou punct de lucru fizic.Lanturile care doresc sa listeze si medicamentele de tip RX (cu prescriptie medicala) au la dispozitie functionalitatea de rezervare a medicamentelor in oricare dintre punctele de lucru, de unde pacientii isi pot ridica medicamentele. Pentru farmaciile sau drogheriile la inceput de drum in eCommerce am pregatit un Ghid de Lansare a Farmaciei Online, pe care il pot gasi la noi pe pe site ", mai spune Doina Vilceanu.In cadrul farmaciei online pfarma.ro, sunt listate peste 600 de produse tip OTC - medicamente fara reteta, acestea constituind medicamente care se pot elibera fara prescriptie medicala, destinate atat uzului intern (comprimate, siropuri etc.), cat si celui extern (unguente, solutii dezinfectante, picaturi de ochi etc.).Clasificarea acestora a fost facuta cu respectarea standardelor impuse de ANMDM (Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale): dupa indicatiile generale (EX: durere, raceala etc.) si dupa substanta activa continuta."Suntem bucurosi ca facem parte din primul val de farmacii care primeste aprobarea de a comercializa in spatiul online astfel de produse, care, pana in momentul autorizarii, se puteau achizitiona exclusiv din farmaciile fizice aflate in portofoliul nostru. Este o confirmare asteptata, care vine dupa o perioada de pregatire si atentie deosebita pentru fiecare detaliu impus de legislatia in vigoare. Din grija pe care o purtam dintotdeauna pacientilor nostri, dorim sa oferim o gama completa de servicii in domeniul farmaceutic", declaraContentSpeed este liderul pietei autohtone pe segmentul solutiilor software personalizate pentru sectorul eCommerce.Din 2003, platforma ContentSpeed a asigurat magazine online pentru 650 de startupuri, dar si pentru branduri consacrate precum Sephora, Diverta, Chicco, Maxy Toys, ProfiHair Shop, Professional Farmaline, Remedium Farm, Farmaciile din spitalele Medlife.ContentSpeed este singura platforma de eCommerce care ofera solutii dedicare farmaciilor online, prin integrari cu cele mai importante software-uri de gestiune: Pharmec, Netfarm si BizPharma, in deplin acord cu prevederile GDPR.