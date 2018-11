ContentSpeed: Electro&IT si Frumusete&Sanatate, categoriile care s-au remarcat de Black Friday 2018

Cele mai importante cifre de Black Friday pe fiecare categorie de produse

In timp ce segmentul Electro&IT a ramas reperul vanzarilor online, inregistrand cea mai mare medie a valorii cosului de cumparaturi, cel de produse de Frumusete si Sanatate s-a facut remarcat ca evolutie a numarului de comenzi si a sumelor alocate de cumparatori.Potrivit datelor companiei, chiar daca doar o parte dintre magazinele online au rulat promotii speciale, s-a vazut o crestere a volumului de comenzi pentru majoritatea magazinelor analizate, demonstrand apetitul romanilor pentru shopping in aceasta perioada."Daca analizam ponderea procentuala a numarului de comenzi generate de fiecare nisa, castiga detasat, cu 63%, Frumusete & Sanatate. Este o cifra foarte importanta pentru ca, daca analizam comparativ numarul comenzilor generate de fiecare nisa in ultimele 30 de zile excluzand comenzile de Black Friday, vom observa ca diferenta dintre primele doua locuri e mult mai mica - 29% pentru Frumusete si 23% Hobby.Concluzia e ca produsele din gama de frumusete, parfumerie si dermato-cosmetice se preteaza foarte bine pentru campanii de Black Friday. Pentru aceste nise, campaniile de Black Friday au generat o crestere a numarului de comenzi cu aproximativ 30%.Din punct de vedere al valorii comenzilor, din nou, nisa de Frumusete & Sanatate a inregistrat cele mai mari cresteri si cea mai mare pondere a valorii comenzilor de Black Friday din totalul vanzarilor din ultima luna", declaraIn conditiile in care toate nisele au raportat vanzari in crestere in aceasta perioada, chiar daca au avut sau nu promotii speciale, Doina Vilceanu le recomanda retailerilor sa deruleze campanii similare indiferent de tipul de produse comercializate pentru a profita de frenezia vanzarilor."In urmatoarele saptamani se cumpara cadouri pentru sarbatorile de iarna. Daca nu doresc sa intre in batalia pe trafic, retailerii se pot concentra doar pe campanii speciale de Mos Nicolae si Craciun.Trimestrul IV aduce o crestere a vanzarilor de peste 30%, iar campaniile speciale sunt oportunitati de neratat pentru cresterea veniturilor si a numarului de clienti. Daca au si o strategie de fidelizare, anul 2019 va arata si mai bine", subliniaza Doina Vilceanu.Potrivit datelor analizate de ContentSpeed, in categoriaau fost incluse magazinele online care vand produse cosmetice, parfumuri, produse BIO si farmaciile online.Printre reprezentantii segmentului se numara branduri ca: SEPHORA, ProfiHair Shop, Le Fragrance, HNI Cosmetics, Remedium Farm si pfarma.ro (detinut de lantul de farmacii Professional PharmaLine).Valoarea medie a cosului de cumparaturi a fost de 209 lei. Comanda record a avut o valoare de 2.993 lei. Datele arata ca 15% dintre comenzi au fost achitate online cu cardul, in timp ce 70% din trafic a fost generat de pe dispozitivele mobile.- electronice si electrocasnice mici si mari. Au fost analizate vanzarile mai multor retaileri, precum German Electronics, care a avut o campanie de Black Friday bine organizata si promovata sau shop.cezinfo.ro al furnizorului de energie CEZ ROMANIA.Pe acest segment a fost inregistrata cea mai mare valoare a cosului mediu de cumparaturi: 1.129 lei. Aproximativ 52% din trafic a fost generat de pe mobil, iar 14% din clienti au preferat plata cu cardul.- anvelope, jante si accesorii auto, echipamente industriale. Printre retailerii analizati se numara Autopneu, BladeMotors si Cofetarul Istet al celor de la Nova Pan. Valoarea medie a cosului de cumparaturi pe mediu 719 lei.Cea mai mare comanda a fost in valoare de 59.000 lei cu 103 produse distincte si 1.772 de bucati. 49% din trafic a fost generat de pe dispozitivele mobile, iar 7% din plati au fost efectuate cu cardul.. Valoarea cosului mediu a fost de 275 lei. Circa 69% din vizitatori au folosit dispozitivele mobile, iar platile online au acoperit 12% din total.. Reprezentativi pentru nisa: Chicco, MaxiToys, Fleximo, Coccodrillo si Nicoro. Valoarea medie a cosului de cumparaturi a fost de 210 lei, circa 16% din plati fiind facute cu cardul. Aproximativ 68% din trafic a venit din segmentul mobil.Au fost analizate vanzarile Diverta, Libraria Compas, Bookladia si EmpireFilms si ale magazinelor online care vand echipamente sportive: CarpatSport si xTour al celor de la 1KTM. Cosul de cumparaturi a avut o valoare medie de 211 lei. Circa 69% din trafic a venit de pe mobi, iar 11% din plati au fost efectuate cu cardulIn categoriaau fost incluse tot ce inseamna decoratiuni interioare dar si scule si unelte si materiale de constructii. Retailerii Vinca, Lorenacom, Pepiniera Mizil, dar si electrice: Elbi Electric si el-shop al celor de la General Industry. Valoarea medie a cosului de cumparaturi a fost de 579 lei. 54% din vizitatori au folosit dispozitivele mobile, iar 11% au platit cu cardul.Au fost analizate datele retaileilor: Amigo Shop - magazinul online B2C al distribuitorului Amigo Intercost, Bere Bauturi Bucuresti, Florarie si LaMasa Auchan si Papetarie.ro magazine B2C al Austral si deliciudeciocolata.ro.Cosul de alimente online s-a ridicat la 295 lei. Valoarea crescuta este data de bauturile fine. 70% trafic a venit de pe dispozitive mobile si iar plata cu cardul a fost preferata de circa 18% dintre cumparaturi. ContentSpeed este liderul solutiilor e-commerce customizate din Romania. Din 2003 ofera solutii dedicate magazinelor online pentru crearea, optimizarea si promovarea B2C si B2B.Inca de la infiintare, misiunea ContentSpeed a fost sa sprijine dezvoltarea acestui sector antreprenorial ce ulterior s-a dovedit a fi un pol national de crestere economica.In cei peste 15 ani de existenta, ContentSpeed a contribuit decisiv la constructia si lansarea a peste 650 de magazine online si 40 de portaluri B2B, atat pentru start-up-uri, cat si pentru branduri deja consacrate ca: Sephora, Diverta, Chicco, Maxi Toys, Coccodrillo, ProfiHair Shop, Professional PharmaLine, Remedium Farm, Elbi Elctric si multi altii.