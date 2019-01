ContentSpeed: Retailerii au implementat o varianta GDPR "mioritica", iar amenda Google este un semnal de alarma

Schimbarile legislative la nivel european privind protectia consumatorului care au aparut in ultimii ani au influentat afacerile retailerilor online, iar efectele acestor schimbari se vor resimti si in 2019."In Romania, majoritatea companiilor au implementat o versiune 'mioritica' a ceea ce prevede GDPR. Multe companii s-au bazat pe faptul ca nu exista norme foarte clare si suficienti angajati la autoritatea insarcinata cu controlul conformitatii. Google tocmai a primit o amenda de 50 milioane euro pentru nerespectarea prevederilor GDPR. Deci, procesul abia incepe", declara Doina Vilceanu, Business Development Manager al ContentSpeed.Sunt multe companii care-si deruleaza afacerile in online si care au crezut ca pot scapa cu un singur pop-up disclaimer cu mesajul "acest site foloseste cookies", dar nu este deloc suficient."Multe companii au mers in continuare pe avertizarile de tip pop-up, dar vor trebui sa revina si sa efectueze modificarile necesare privind consimtamantul explicit pentru diferitele tipuri de cookies utilizate de site si pseudonimizare, adica anonimizarea datelor colectate", explica Doina Vilceanu.Implementarea corespunzatoare a normelor GDPR nu va fi singurul factor care va influenta ecommerce-ul romanesc, este de parere Doina Vilceanu, atragand atentia si asupra digitalizarilor, automatizarilor, a cerintelor tot mai ridicate ale clientilor in a relatia lor cu magazinele online B2C si B2B.Potrivit Doinei Vilceanu, clientii au inceput sa dicteze tendintele. Tot mai multe persoane incep sa comande online produse din diverse nise, au cerinte tot mai ridicate legate de serviciile care aduc plus valoare, sunt mai informati, iar retailerii trebuie sa fie atenti la asteptarile lor."Acum cativa ani, online se comandau cu precadere electronice si electrocasnice. Acum au explodat produsele de larg consum si cele alimentare. Ceva de neconceput pana de curand. Clientul se asteapta ca livrarea sa fie prompta, preferabil si gratuita. Prin urmare, vocea consumatorului devine tot mai relevanta.Ce e de facut? Companiile ar trebui sa dezvolte comunitati in jurul propriului brand. Sa asculte si sa comunice intens cu proprii clienti. Intr-o piata din ce in ce mai competitiva, fiecare se bate pe atentia si portofelul clientului", puncteaza Business Development Manager-ul ContentSpeed.La nivel global, inca din 2017 a inceput trendul in randul marilor retaileri sa inchida magazine fizice si sa redistribuie bugetele catre canalul de vanzari online. In Romania, magazinul online este inca in competitie cu deschiderea unei locatii fizice."Urmeaza sa se propage acest val de constientizare si la noi. Cu siguranta, marii retaileri vor intelege ca online e mai ieftin, iar veniturile generate de acest canal de vanzare sunt similare cu ale unei locatii de top din mall, costurile fiind la nici 10% din cele ale unei locatii fizice. Acest trend se va accentua o data cu cresterea numarului de cumparatori online".Iulian Staciu, CEO eMAg spunea in cadrul GPeC, ca intreaga piata de retail din Romania este estimata la aproximativ 45 de miliarde de euro, in 2018, ceea ce inseamna ca piata de e-commerce (3,5+ miliarde euro) reprezinta circa 8% din total retail, in crestere semnificativa fata de 5,6% in 2017 si circa 4% in 2016. Procentul este mai mic comparativ cu alte tari, dar arata potentialul urias de crestere al pietei autohtone de comert electronic in urmatorii ani., adauga Doina Vilceanu.AI, ML si RPAInfluenta noilor tehnologii este evidenta, tot mai multe companii, nu doar din retailul electronic, adoptand servicii si unelte care folosesc Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) si Robotic Process Automation (RPA)."Pare criptic, dar acesta este viitorul. Utilizarile unor solutii care au la baza aceste tehnologii sunt multiple. Atat pentru personalizarea continutului servit prin reclame, pana la Chat Bots. Iar impactul cel mai mare pentru afaceri il va avea RPA - solutii care vor prelua activitatile repetitive ale unor angajati. Desigur, cel mai mare efect se va resimti, in prima instanta, in optimizarea marilor companii cu multe procese care pot fi automatizate si replicate de catre roboti. Dezvoltarea si implementarea unei solutii RPA este o operatiune minim intruziva si non-disruptiva pentru o organizatie. Un robot lucreaza cu interfetele aplicatiilor deja existente si poate imparti statiile de lucru cu cele ale angajatilor si sunt activi 24/24. Procesele de business recurente devin usor scalabile, intrucat << angajarea >> unui robot este mult mai rapida si eficienta din punct de vedere al costurilor", explica Doina Vilceanu.In 2019 asteptam companiile de distributie sa urmeze trendul din retail. Revanzatorii cauta si ei sa simplifice procesul de achizitie, principalele motive fiind marjele de profit tot mai mici si lipsa resursei umane."O companie de distributie cu 20 de agenti de vanzare care sa bata tara in lung si-n lat cu portbagajele pline de cataloage si mostre necesita costuri ridicate. O mare parte din activitatea agentului de vanzare este de confirmare a stocurilor si preluarea comenzilor. Aceasta activitate poate fi inlocuita de un portal B2B online, iar investitia initiala este similara cu costurile salariale a 1-2 angajati pe un an. Un portal B2B poate fi folosit ca magazin online pentru persoane juridice sau revanzatori cu conditii comerciale preferentiale, software de ofertare sau pur si simplu un catalog de produse online. Important e ca aceste automatizari reduc dramatic costurile si riscul erorii umane", conchide Doina Vilceanu, Business Development Manager ContentSpeed.Agentia ContentSpeed isi va concentra atentia in 2019 spre a oferi solutii dedicate companiilor de distributie de tipul Portal B2B.ContentSpeed a incheiat 2018 cu o cifra de afaceri de aproximativ 700.000 de euro, in crestere cu 13% fata de 2017 si este liderul solutiilor e-commerce customizate din Romania. Din 2003 ofera solutii dedicate magazinelor online pentru crearea, optimizarea si promovarea B2C si B2B. Inca de la infiintare, misiunea ContentSpeed a fost sa sprijine dezvoltarea acestui sector antreprenorial ce ulterior s-a dovedit a fi un pol national de crestere economica.In cei peste 15 ani de existenta, ContentSpeed a contribuit decisiv la constructia si lansarea a peste 650 de magazine online si 40 de portaluri B2B, atat pentru start-up-uri, cat si pentru branduri deja consacrate ca: Sephora, Auchan, Diverta, Chicco, Maxi Toys, Coccodrillo, ProfiHair Shop, Professional PharmaLine, Remedium Farm, Elbi Electric, Nova Pan, Elan-Trio, Amigo & Intercost si multi altii.